W KO buzują emocję przed prawyborami. Nitras wbił szpilę Sikorskiemu

„Czasy się zmieniły? Trudne czasy? A pandemia to były łatwe czasy? A wojna to się zaczęła wczoraj? A osiem lat PiS to były łatwe czasy? Rafał zawsze był z nami. Zawsze był na pierwszej linii. Nasz Prezydent” - napisał Sławomir Nitras w mediach społecznościowych. Do posta dołączył fotografię Rafała Trzaskowskiego.

Prawybory w PO. Sikorski rusza z kampanią

Słowa ministra sportu to odpowiedź na wewnątrzpartyjną kampanię, którą prowadzi Radosław Sikorski. A konkretniej do hasła wymyślonego przez ministra spraw zagranicznych – „Bo czasy się zmieniły”.

Szef MSZ oraz Rafał Trzaskowski zmierzą się w prawyborach, w których powalczą o nominację KO w wyborach prezydenckich. Głosowanie w formie SMS-owej zostanie przeprowadzone w czwartek 22 listopada. Dzień później mamy poznać wyniki.

Aby przekonać do swojej kandydatury członków partii, Radosław Sikorski uruchomił specjalną stronę internetową. Znajdziemy na niej m.in. listę priorytetów polityka. Wśród nich wymienił m.in. dbanie o bezpieczeństwo Polski poprzez utworzenie silnej armii, uszczelnienie granic oraz poleganie na sprawdzonych sojuszach, a także odbudowę wspólnoty narodowej.

Szef MSZ podkreślił, że zależy mu na tym, aby prezydent Polski był nie tylko szanowany, ale również skutecznie działał na arenie międzynarodowej. Wspomniał także o tym, że „związki partnerskie i bezpieczna aborcja są kwestiami szacunku, nie ideologii”.

Sikorski napisał list do polityków KO

Minister postanowił także wystosować specjalny list do członków Koalicji Obywatelskiej, aby zachęcić ich do głosowania na siebie. „O waszą nominację ubiegam się z przekonaniem, że w realiach 2025 roku mam największe szanse wygrać pojedynek z kandydatem PiS. O prezydencie Warszawy Rafale Trzaskowskim mogę mówić tylko pozytywnie. Niezależnie od tego, komu zaufacie w roli kandydata, zobowiązuje się ze wszystkich sił pracować na zwycięstwo kandydata Koalicji Obywatelskiej” – napisał Radosław Sikorski.

Polityk KO stwierdził, że „chociaż obecnie sondaże dają zwycięstwo zarówno jemu, jak i Rafałowi Trzaskowskiemu, to kampania będzie bardzo trudna”. „Jestem gotów walczyć dzień i noc, żeby zapewnić nam zwycięstwo. Wiem do jakiego boju stanę, obiecuję, że nie odpuszczę w warunkach brutalnej kampanii” – zapewnił.

