Duda po decyzji Bidena: To może być przełomowy moment dla Ukrainy

— To jest bardzo ważna zmiana. Za decyzją prezydenta Bidena poszły decyzje Francji i Wielkiej Brytanii. Sytuacja jest rozwojowa. To może być przełomowy moment w tej wojnie. Z satysfakcją przyjąłem decyzję prezydenta Bidena i naszych sojuszników. Ukraina powinna mieć takie środki obrony, by odepchnąć rosyjskie zaplecze — powiedział prezydent Andrzej Duda. Chodzi o zgodę Joe Bidena na wykorzystywanie przez Ukrainę amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu do ataków w głąb Rosji.

Wkrótce więcej informacji