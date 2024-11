Wyciekł wewnętrzny sondaż KO. Szokujące wyniki dla Sikorskiego

Koalicja Obywatelska przygotowuje się do prawyborów, które mają wyłonić kandydata w wyborach prezydenckich. Głosowanie wśród członków partii zostanie przeprowadzone w formie sms-owej w piątek 22 listopada. Wyniki głosowania mają zostać podane do publicznej wiadomości dzień później.

O nominację KO ubiegają się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz szef MSZ Radosław Sikorski. Donald Tusk komentując prawybory w swojej partii zapowiedział, że w poniedziałek 18 listopada zostaną opublikowane wyniki dużego, wewnętrznego sondażu. Jak się okazuje, Radosław Sikorski nie ma powodów do zadowolenia.

Gdyby to Rafał Trzaskowski został kandydatem KO, wygrałby pierwszą turę z wynikiem 40 proc. Na drugim miejscu uplasowałby się kandydat PiS (w tym wypadku nie sprawdzano konkretnych nazwisk polityków). Trzeci byłby Sławomir Mentzen, na którego chciałoby zagłosować 15 proc. ankietowanych. Tym samym polityk Konfederacji wyprzedziłby Szymona Hołownię. Oddanie głosu na marszałka Sejmu zadeklarowało 13 proc. badanych. Z kolei 4 proc. głosów otrzymałaby Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. W drugiej turze Rafał Trzaskowski pokonałby kandydata PiS stosunkiem głosów 57 do 43.

W wariancie, gdyby Koalicja Obywatelska postawiła na Radosława Sikorskiego, w pierwszej turze głosowania to PiS miałby więcej powodów do zadowolenia. Bo to właśnie polityk tej partii zostałby zwycięzcą z wynikiem 30 proc. Drugie miejsce zająłby szef MSZ, na którego chciałoby zagłosować 28 proc. respondentów. W takim scenariuszu Szymon Hołownia wyprzedziłby Sławomira Mentzena. Szef Polski 2050 uzyskałby 21 proc. głosów, natomiast polityk Konfederacji – 16 proc. Polityczka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mogłaby liczyć na 6 proc. głosów. W drugiej turze to Radosław Sikorski byłby zwycięzcą – wygrałby z kandydatem PiS stosunkiem głosów 54 do 46.

Do wyników sondażu odniósł się już Donald Tusk. „Wynik sondażu jednoznaczny, ale to wciąż tylko wskazówka. Siłę decyzji ma Wasz głos” – napisał premier w mediach społecznościowych.

Wkrótce więcej informacji.