Beata Szydło najlepszą kandydatką na prezydenta? Zmiotła konkurencję

Beata Szydło, była premier Polski, ponownie pojawia się w kontekście potencjalnej kandydatki na urząd prezydenta. Okazuje się, że gdyby prezydentem kraju miała być kobieta, to właśnie ona miałaby największe szanse na piastowanie tego urzędu.

Polacy wskazują Beatę Szydło na prezydenta. Jest nowy sondaż

Najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster, przeprowadzony na zlecenie „Super Expressu”, wskazuje, że 21% ankietowanych Polaków widziałoby Beatę Szydło na stanowisku prezydenta, co czyni ją liderką wśród kobiet rozważanych na tę funkcję. Na drugim miejscu znalazła się była pierwsza dama, Jolanta Kwaśniewska, z poparciem na poziomie 13%.

Skąd taki wysoki wynik byłej premier? Beata Szydło jest kojarzona z wprowadzeniem kluczowych reform społecznych, w tym programu 500+, który znacząco wpłynął na sytuację finansową wielu polskich rodzin. Polacy doceniają też jej zdolność do podejmowania decyzji i determinację.

Poseł PiS Andrzej Śliwka podkreśla: „Beata Szydło jest kojarzona z bardzo dobrymi społecznymi reformami. Jeśli ja brałbym udział w tym badaniu, to również wskazałbym Beatę Szydło na prezydenta Polski”. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Beata Szydło potrafi „postawić się” prezesowi PiS.

Politolog z UKSW, dr Bartosz Rydliński, zauważa, że Szydło była sprawną premier, kojarzoną z ważnymi programami społecznymi, a także potrafiącą wejść w spór z Jarosławem Kaczyńskim, co może świadczyć o jej niezależności i determinacji w realizacji własnych celów politycznych.

Kwaśniewska budzi sentyment

Wynik Jolanty Kwaśniewskiej w sondażu wskazuje na utrzymujący się sentyment do małżeństwa Kwaśniewskich wśród części społeczeństwa. Bartłomiej Machnik zwraca uwagę, że na Lewicy istnieje sentyment do małżeństwa Kwaśniewskich i powinno to być dla niej jakimś sygnałem, gdzie szukać wzorców, myśląc o odbudowie poparcia.

Na kolejnych miejscach w prezydenckim, kobiecym rankingu uplasowały się: Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji (6%), Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej (4%) oraz Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy (3%).

Warto zauważyć, że temat potencjalnej prezydentury kobiet w Polsce jest coraz częściej poruszany w debacie publicznej. Beata Szydło, w jednym ze swoich wpisów na platformie X (dawniej Twitter), zastanawiała się: „Czy kobieta może być prezydentem USA? A czy kobieta może być prezydentem Polski? Zobaczymy”.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 12–13 listopada 2024 roku metodą CAWI na próbie 1044 dorosłych Polaków.

