To on może być atutem Karola Nawrockiego. Kim jest jego syn Daniel?

W niedzielę 24 listopada Karol Nawrocki został oficjalnie przedstawiony jako kandydat na prezydenta z poparciem PiS. Podczas oficjalnej prezentacji w Krakowie na scenie pojawił się syn prezesa IPN – Daniel. – Dla mnie to jest ktoś więcej niż kandydat na prezydenta – to mój tata. Zawsze gotowy, zawsze obecny, zawsze pomocny. To dla mnie wielki zaszczyt. Tato zapraszam Cię na scenę – mówił ze sceny.

Gdy Karol Nawrocki pojawił się na scenie, podziękował swojemu synowi i zapowiedział, że zaczyna się historia kolejnego zwycięstwa. – Wierzę w to zwycięstwo. Wierzę w Polskę i będę o nią walczył. Jestem gotowy do tego, żeby reprezentować wszystkich Polaków – podkreślał prezes IPN.

Daniel Nawrocki – kim jest syn Karola Nawrockiego?

Daniel Nawrocki ma 21 lat. Obecnie studiuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od wielu lat stara się być aktywny w polityce. Działał w Młodzieżowej Radzie Miasta Gdańska, a teraz jest radnym osiedlowym.

W wyborach samorządowych startował z ramienia Prawa i Sprawiedliwości do rady miasta Gdańsk. Nie udało mu się jednak zdobyć mandatu – uzyskał zaledwie 1117 głosów. „Niestety nie udało mi się zdobyć drugiego mandatu w moim okręgu, lecz co najważniejsze, udało mi się bliżej poznać Was, Mieszkańców” – komentował wówczas w mediach społecznościowych.

Swoich sił próbuje także w dziennikarstwie. Od jakiegoś czasu pisze dla portalu „Gazeta Morska”, wcześniej był związany z redakcjami Radia Gdańsk i „Dziennika Bałtyckiego”.

Prywatnie – podobnie jak jego ojciec – interesuje się sportem. Trenowałem m.in. judo i koszykówkę, a w 2023 r. zostałem powołany na członka Młodzieżowej Rady Sportu przy ministrze sportu – chwalił się w mediach społecznościowych.

