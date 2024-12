Czarnek ciepło o kandydacie PiS. „Nawrocki staje się idolem milionów Polaków”

Przemysław Czarnek stwierdził w rozmowie z Polsat News, że Karol Nawrocki jest najlepszym kandydatem na prezydenta i wygra wybory. Według byłego ministra edukacji kampania wyborcza będzie bardzo mocna, być może nawet brutalna. W tym kontekście polityk PiS nawiązał do raportu, którego szczegóły przedstawili Michał Szczerba i Dariusz Joński.

Karol Nawrocki i tajemnicze znajomości

Z dokumentu wynika, że kandydat popierany przez PiS ma w swoim bliskim otoczeniu osoby związane ze środowiskiem przestępczym i neonazistowskim. – Karol Nawrocki ma bokserską przeszłość. Spodziewam się, że na ringu raczej nie walczy się z profesorami uniwersytetu i lekarzami, tylko z rozmaitymi ludźmi, którzy później są tacy, albo tacy. Taki to jest sport i takie są tam spotkania. Natomiast z tego nic nie wynika – zapewniał Przemysław Czarnek.

– Niech drążą. My znamy Karola Nawrockiego i wyjdzie nam to tylko na zdrowie – powiedział polityk PiS dodając, że „w 2021 roku Karol Nawrocki był prześwietlany przez służby i został dopuszczony do najwyższych tajemnic państwowych”.

Czarnek o Nawrockim: Staje się idolem milionów Polaków

W dalszej części rozmowy były minister edukacji pokusił się o komplementy pod adresem kandydata popieranego przez PiS. – Karol Nawrocki staje się idolem milionów Polaków. Gdzie nie pojedzie, to jest po prostu uwielbiany. Na spotkaniach ludzie są odprawiani z kwitkiem, bo już nie ma miejsc – powiedział.

Polityk PiS kilkukrotnie powtórzył, że jest przekonany, że to szef IPN zastąpi Andrzeja Dudę w Pałacu Prezydenckim. Zdaniem Przemysława Czarnka „po zwycięstwie Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich nastąpi demontaż koalicji 13 grudnia i powrót do normalności”. – Jego zwycięstwo całkowicie zmieni obraz sceny politycznej w Polsce – podsumował.

