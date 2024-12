Polacy boją się ataku nuklearnego. Sondaż nie pozostawia wątpliwości

Rekordowe obawy przed atakiem atomowym Polacy mieli w marcu 2022 roku, tuż po pełnoskalowej inwazji rosyjskiej armii na Ukrainę. Wówczas poziom ten wynosił w naszym społeczeństwie aż 65 proc.

Sondaż. W Polsce rośnie strach przed bronią jądrową

Analitycy CBOS wskazują, że obecnie wracamy do tamtego wyniku. W listopadzie 2024 roku aż 64 proc. społeczeństwa wyrażało strach przed tego rodzaju zagrożeniem. Co ciekawe, w październiku tego roku wskaźnik ten wynosił znaczniej mniej, bo 47 proc.

Centrum Badania Opinii Społecznych wykazało również, że Polacy nie są zgodni co do udziału naszego kraju w programie Nuclear Sharing. Za zapewnieniem Polsce w przypadku wybuchu wojny dostępu do broni jądrowej z zasobów arsenału nuklearnego USA opowiedziało się 44 proc. badanych, z czego 15 proc. udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak”. Przeciwko było 40 proc. badanych, a 16 proc. nie umiało podjąć decyzji w tej sprawie.

Sondaż ws. programu Nuclear Sharing

Dodajmy, że w pełnym wariancie Nuclear Sharing polegałoby na rozmieszczeniu na terytorium naszego kraju amerykańskich bomb atomowych i certyfikowanie polskich samolotów do przenoszenia takich ładunków.

Jak się okazuje, za udziałem w programie Nuclear Sharing częściej opowiadają się mężczyźni. To 54 proc. odpowiedzi w porównaniu z 36 proc. odpowiedzi kobiet. „Za” są także osoby młodsze (w grupie 25-34 lata to aż 60 proc.), mieszkańcy miast (55 proc. mieszkańców tych największych) oraz osoby lepiej wykształcone i z lepszymi dochodami. Częściej pozytywnie odpowiadały też osoby o poglądach prawicowych (54 proc.), choć i osób z nastawieniem lewicowym odsetek ten wynosił 45 proc.

Sondaż został przeprowadzony przez CBOS w dniach 8-21 listopada 2022 roku na reprezentatywnej próbie 981 pełnoletnich mieszkańców Polski, z wykorzystaniem metod CAPI, CATI i CAWI.

