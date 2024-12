"W czwartek funkcjonariusze ABW zatrzymali w Gdańsku 47-letniego Olgierda L. Po wykonaniu czynności procesowych mężczyzna zostanie przewieziony do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu" - poinformował Jacek Dobrzyński.

Olgierd L. pojawił się w raporcie dotyczącym otoczenia Karola Nawrockiego, kandydata w wyborach popieranego przez PiS.

Wkrótce więcej informacji