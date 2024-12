Co zrobi Andrzej Duda ws. wolnej Wigilii? „Wtedy nie byłoby żadnych wątpliwości”

Małgorzata Paprocka poinformowała, że Andrzej Duda wciąż rozważa, jaką podjąć decyzję w sprawie ustawy, która m.in. zakłada wprowadzenie od 2025 r. wolnej od pracy Wigilii. Jednocześnie na mocy nowych przepisów miałyby zostać zmienione regulacje dotyczące pracy w grudniowe niedziele – trzy niedziele w miesiącu miałyby być handlowe, a poszczególni pracownicy handlu mogliby pracować maksymalnie we dwie.

– Gdyby to była ustawa o wolnej Wigilii, to nie byłoby żadnych wątpliwości. Natomiast ceną wolnej Wigilii jest trzecia niedziela pracująca – powiedziała szefowa Kancelarii Prezydenta RP na antenie RMF FM. – Prezydent zważy wszystkie stanowiska. Mówimy tutaj o wolnym dniu dla kilkunastu milionów osób pracujących w Polsce – zapewniła. Jak zaznaczyła Małgorzata Paprocka, w tej sprawie nie ma „żadnej presji czasu”, bo i tak omawiane rozwiązania mają wejść w życie w przyszłym roku.

Andrzej Duda o postulacie Lewicy. Chodzi o wolną od pracy Wigilię

Kilka tygodni temu w zrealizowanym dla „Wprost” sondażu zapytaliśmy Polaków, czy popierają pomysł Lewicy, aby Wigilia stała się dniem wolnym od pracy. 74 proc. badanych opowiedziało się za wprowadzeniem takiego rozwiązania, 11,3 proc. było przeciwko, a 14,7 proc. nie miało zdania w sprawie.

Andrzej Duda stwierdził wówczas, że „byłoby dobrze, gdyby Wigilia była dniem wolnym od pracy”. – Uważam, że ludziom też się coś należy i nie jest tak, że każdego dnia muszą pracować od świtu do nocy – powiedział prezydent na antenie Radia Zet.

– Tym bardziej, że powiedzmy sobie szczerze – w większości przypadków to jest już taka praca, przepraszam za wyrażenie, na pół gwizdka. Ludzie wychodzą z pracy, bo wiadomo że muszą załatwić sprawy. Więc to jest taki dzień, który w istocie bardzo umiarkowanie jest dniem przepracowanym. Oczywiście są zawody, które muszą przepracować solidnie (zmianę – red.) i to jest jasne, i tak po prostu jest. Natomiast w większości przypadków jednak ludzie podchodzą do tego z lekkim przymrużeniem oka – podsumował Andrzej Duda.

