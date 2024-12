Zbigniew Ziobro zabrał głos w sprawie komisji. „Pokażę dokumenty”

Zbigniew Ziobro został zapytany, czy po wielu miesiącach przeróżnych wezwań stawi się dobrowolnie przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. – Jutro będę miał konferencję w tej sprawie. Zapraszam, pokażę dokumenty, które potwierdzą moje oskarżenia wobec doboru sędziów – odpowiadał polityk.

Ziobro: Nie stawię się przed komisją ds. Pegasusa

– Nie stawię się przed komisją, której nie ma – odpowiadał w reakcji na dalsze pytania dziennikarza. Powtarzał, że TK unieważnił decyzję o powołaniu organu. – Ta komisja nie istnieje w świetle wyroku TK. Fakt, że Tusk popełnia przestępstwo i nie publikuje wyroku, nie zmienia faktu, że wyrok jest ogłoszony. Wyrok jest, jest znany publicznie – powtarzał Ziobro.

W pewnym momencie wywiadu był minister sprawiedliwości przypomniał, że jako pierwszy oskarżył Donalda Tuska publicznie o przestępstwo, przynależność do grupy przestępczej. Postanowił raz jeszcze posłużyć się tym określeniem. – Skoro Tusk w sposób przestępczy działa, to mówię, że Tusk jest przestępcą. Słyszał pan, żeby mnie pozwał za tamte słowa? Nike, bo mówię prawdę – podkreślał.

Ziobro popiera ucieczkę Romanowskiego

Posła PiS pytano też o to, czy wiedział o planowanej ucieczce Marcina Romanowskiego na Węgry. – Nie wiedziałem, że uciekł na Węgry, ale uważam tę decyzję za słuszną. – To nie jest normalny kraj, w którym władza wykonawcza blokuje działanie organów sądów i to najważniejszych sądów w państwie – podkreślał.

Mówiąc dalej o sprawie Romanowskiego, zaczął mówić o prawie do obrony koniecznej. – Ja jestem zwolennikiem stosowania prawa do obrony koniecznej. Jeżeli przestępca napada, ma pan prawo się bronić – mówił, przywołując jedną z podstawowych zasad działania prawa.

Ziobro zapowiada powrót do władzy i znacznie drastyczniejsze działania

– Obrona konieczna może przybrać różną formę, np protestu, że nie stawię się przed nieistniejącą komisją – mówił dalej, mocno naciągając definicję obrony koniecznej. Prowadzący spytał, czy wobec tego polityk zamierza przemocą zareagować na działania policji. – Nie będę stawiał oporu fizycznego policjantom, ale dam wyraz temu co myślę, kiedy zostanę doprowadzony przed tę komisję – odpowiadał Ziobro.

Mówił też, że zamierza w przyszłości odwrócić wszystkie zmiany, dokonane przez obecną ekipę rządzącą. – Byłem postrzegany jako jastrząb jeśli chodzi o zakres zmian. Ale dzisiaj jestem gołąbkiem w stosunku do tego co zrobimy, kiedy wrócimy. Bo musimy to zrobić – zapowiadał. Na koniec stwierdził, że jest dumny z systemu Pegasus i złożył świąteczne życzenia widzom stacji.

