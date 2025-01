Rząd Tuska kontra Episkopat. Szykuje się wielka awantura

Trwa spór rządu z Episkopatem w sprawie lekcji religii. Barbara Nowacka podkreśliła na antenie Radia Zet, że rząd Donalda Tuska złożył Episkopatowi propozycję, która została odrzucona. – Żeby było porozumienie, to muszą go chcieć dwie strony. Dziś biskupi mówią, że to rząd nie chce się porozumieć. Myśmy złożyli pewną propozycję, a Episkopat przyszedł i na naszą propozycję powiedział: nie zgadzamy się, my chcemy obowiązkowej religii lub etyki – stwierdziła szefowa MEN.

Ministra edukacji narodowej zaznaczyła, że Episkopat odrzucił propozycje składane przez rząd Donalda Tuska. – Nie zawsze można dojść do porozumienia, jeżeli ktoś go nie chce – dodała.

Barbara Nowacka zapewniła, że ze swojej strony zrobiła bardzo wiele, żeby znaleźć konsensus. – Była masa spotkań, ale ze strony kościelnej nie było zainteresowania – podkreśliła. Barbara Nowacka zaznaczyła, że w swoich rozmowach z Kościołem powiedziała bardzo wyraźnie, że dla niej nauczanie filozofii powinno wrócić jako element polskiego i historii. – Natomiast obowiązkowa lekcja religii lub etyki jest niedopuszczalna – dodała.

Polityczka zaznaczyła, że ma wiedzę, że Episkopat się przygotowuje do jednej lekcji religii. – 30 proc. wyborców PiS-u tego oczekuje, robione były badania, nie przez nas, 30% wyborców PiS-u też uważa, że jedna lekcja religii to jest wystarczająco w procesie nauczania – zaznaczyła.

