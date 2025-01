„Niedyskrecje parlamentarne”. Haki na Nawrockiego. Są nieoficjalne informacje

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

W najnowszych badaniach preferencji partyjnych Prawo i Sprawiedliwość wyprzedziło Koalicję Obywatelską, a Rafał Trzaskowski, kandydat KO na prezydenta stracił 9 punktów procentowych w stosunku do badania sprzed miesiąca. Na dodatek, przed końcem minionego roku, pojawił się sondaż z którego wynikało, że ponad połowie obywateli żyję się pod rządami Donalda Tuska trudniej niż za rządu Mateusza Morawieckiego.

Wszystko to razem dowodzi pogarszających się nastrojów wśród obywateli, na cztery miesiące przed pierwszą turą wyborów prezydenckich.

A jeżeli wyborcy są niezadowoleni, to nie ruszą ławą do urn, żeby poprzeć kandydata na prezydenta koalicji rządzącej. I to jest dzisiaj główny problem Trzaskowskiego i Tuska.

Premier zawsze dobrze odczytywał nastroje społeczne, ale tym razem ma z tym problem, skoro nie jest w stanie zaradzić negatywnemu trendowi. Jeden z naszych rozmówców przekonywał nas ostatnio, że Donald Tusk, od momentu, gdy wyjechał do Unii Europejskiej w 2014 roku, nie dostosował swojego myślenia do zmiany społecznych. Ciągle uważa, że twardy liberalizm oferuje najlepsze recepty na rozwój gospodarczy i społeczny. A przez dekadę jednak bardzo wiele się zmieniło np. to, że Tusk stracił osłonę medialną, którą cieszył się przez siedem lat w czasach rządów rząd PO-PSL. A tym samym tę ochronę stracił kandydat na prezydenta popierany przez Tuska.

Jeżeli chodzi o spadające poparcie dla Rafała Trzaskowskiego są tacy, którzy mówią, że kandydat KO na prezydenta prowadzi po prostu nijaką kampanię.