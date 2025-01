Andrzej Duda żartował przed jazdą na nartach w Zakopanem. Wyszło zabawnie?

O tym, że Andrzej Duda jest wielkim miłośnikiem narciarstwa, nie trzeba nikogo przekonywać. W trakcie swojej prezydentury polityk wielokrotnie pojawiał się na polskich stokach, aby oddawać się białemu szaleństwu. Nie inaczej było w niedzielę 19 stycznia.

Andrzej Duda na nartach w Zakopanem

W godzinach porannych głowa państwa pojawiła się na Polanie Szymoszkowej, gdzie rozgrywane są charytatywne zawody w narciarstwie alpejskim 12h Slalom Maraton Zakopane 2025. W trakcie trwającej 12 godzin imprezy, zawodnicy muszą bez przerwy muszą pokonywać slalom i próbować zjechać jak najwięcej razy. Każdy kilometr to większe wsparcie dla fundacji Handicap Zakopane.

W rywalizacji weźmie również udział Andrzej Duda. Zanim jednak prezydent udał się na stok, ubrany w narciarski kombinezon, wygłosił krótkie oświadczenie. Polityk nie ukrywał swojej radości z obecności na zawodach narciarskich.

– Dziękuję za to zaproszenie i muszę przyznać, że bardzo się cieszę, że mogę dopełnić w tym ostatnim roku mojej prezydenckiej służby tego, co kiedyś przyjąłem jako wielką przyjemność, ale też obowiązek, żeby zawsze tutaj z wami być i moją pasję, jaką jest narciarstwo alpejskie, akcentować także przez wsparcie fundacji Handicap Zakopane – mówił prezydent.

twitter

Zakopane. Andrzej Duda będzie kibicował skoczkom

Andrzej Duda zaznaczył, że „udział w zawodach to już jego osobista tradycja”. – Patrzę ze wzruszeniem szczególnie na dzieci i młodzież, bo wiele twarzy spotykam tutaj od samego początku. Niektórym już przez te wszystkie lata brody zdążyły wyrosnąć – żartował prezydent. – 10 lat to bardzo długo. Dziękuję za całe ciepło, za wszystkie uśmiechy i to, że zawsze mnie tak miło witaliście. Mam nadzieję, że nawet jak już nie będę prezydentem, to dalej będziemy się tutaj spotykać – stwierdził.

Udział w narciarskiej rywalizacji to nie koniec sportowych emocji, jakie czekają dzisiaj Andrzeja Dudę. Od godziny 16 prezydent będzie kibicował polskim skoczkom narciarskim podczas konkursu PŚ na Wielkiej Krokwi.

Czytaj też:

Paweł Wąsek dał popis na Wielkiej Krokwi! Polak liderem reprezentacjiCzytaj też:

Andrzej Duda o porównaniach premiera Izraela do Władimira Putina. „Nigdy się na to nie zgodzę”