„Niedyskrecje parlamentarne”. Komu naprawdę zagraża Stanowski? Jak politycy koalicji łyknęli fake newsa

Co wiedział Roman Giertych, ale nie powiedział? Czy Krzysztof Stanowski przerzuci na kogoś głosy wyborców i czy będzie miał coś do przerzucenia? Czym założyciel Kanału Zero przypomina kandydata, który produkował wkładki do butów? Dlaczego politycy koalicji rządzącej złapali się na fake newsa o Mateuszu Morawieckim? O tym i innych sprawach mówimy w podcaście „Niedyskrecje parlamentarne do słuchania”.

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy. Zobacz fragment odcinka: Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero, nowego medium internetowego, ogłosił swój start w wyborach prezydenckich. Jak podkreśla jego celem nie jest wygrana w tych wyborach, tylko obśmianie samej kampanii. Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej, napisał że wiedział od początku, iż tak to się skończy. I że Stanowski na koniec przerzuci swoje głosy na PiS-owskiego kandydata. Rzecz w tym, że na razie nie wiadomo, czy będą jakieś głosy do przerzucenia, skoro Stanowski nawołuje, by na niego nie głosować. Już kiedyś była taka kandydatka na prezydenta, który namawiała ludzi, by nie uczestniczyli w wyborach kopertowych, bo będą nieuczciwe. To była Małgorzata Kidawa-Błońska, wystawiona przez PO, która skończyła z 5 procentowym poparciem i została wymieniona na Rafała Trzaskowskiego. Bo jeżeli kandydat nie wierzy w wybory, to nawet twardy elektorat poszuka kogoś innego na swojego reprezentanta. Stanowski wzbudza spore zainteresowanie wyborców. Jego wystąpienia w internecie, które było utrzymane w konwencji kabaretowej, obejrzały setki tysięcy ludzi. Komentatorzy głowią się, komu odbierze głosy Stanowski jako kandydat na prezydenta.