Ks. Jarosław zginął w tragicznym wypadku. Szokujące ustalenia o kierowcy audi

W poniedziałek 3 lutego przed godz. 19:00 na drodze wojewódzkiej 740 w miejscowości Dęba (województwo mazowieckie) doszło do wypadku. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 39-letni kierowca audi, który wykonywał manewr wyprzedzania, czołowo uderzył w jadącego w drugą stronę mercedesa, za kierownicą którego siedział 49-letni ks. Jarosław Wypchło, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Domasznie.

Kapłan zmarł na miejscu. Aby wydobyć księdza z samochodu, strażacy użyli narzędzi hydraulicznych.

Nie żyje ks. Jarosław Wypchło. Proboszcz zginął w tragicznym wypadku

Kierowca audi i jego pasażer zostali przetransportowani do szpitala. – Od obu mężczyzn wyczuwalna była woń alkoholu. Dlatego pobrano od nich krew do badań na zawartość alkoholu oraz narkotyków. Tylko kierowca potrzebował hospitalizacji, natomiast 39-letni pasażer po badaniach opuścił szpital i został odwieziony do policyjnego aresztu – poinformowała Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, której słowa cytuje portal radom.wyborcza.pl.

Policjanci prowadzą postępowanie pod nadzorem prokuratury. Przy okazji tego tragicznego w skutkach zdarzenia po raz kolejny zaapelowano do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy, bo – jak wskazano – nadmierna prędkość, a także nieostrożność to wciąż najczęstsze przyczyny wypadków.

