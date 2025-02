Afera Collegium Humanum. Sąd podjął decyzję ws. Jacka Sutryka

Sąd w Katowicach zajął się zażaleniem Jacka Sutryka na zatrzymanie i zastosowanie wobec niego środków zapobiegawczych w związku z aferą Collegium Humanum. Obrona samorządowca utrzymuje, że polityk mógł zostać po prostu wezwany na przesłuchanie. Prokuratura tłumaczyła, że „zatrzymanie było koniczne, aby móc w jednym czasie i miejscu przeprowadzić czynności z kilkoma podejrzanymi i przeprowadzić między nimi konfrontacje”.

Katowicki sąd przyjął te wyjaśnienia i stwierdził, że zatrzymanie prezydenta Wrocławia było zasadne i celowe. – Sąd utrzymał w mocy wcześniejsze decyzje, potwierdzając duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu przestępstw, jak i zasadność stosowania środków zapobiegawczych – komentował naczelnik śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej Tomasz Tadla.

Sędziowie przychylili się jednak do jednego z wniosków obrony i zgodzili się na obniżenie kwoty poręczenia majątkowego z 200 tys. zł do 100 tys. zł. Prof. Łukasz Błaszczak, który reprezentuje Jacka Sutryka potwierdził, że taka decyzja sądu faktycznie zapadła.

Jacek Sutryk został zatrzymany przez CBA 14 listopada 2024 roku. Prezydentowi Wrocławia przedstawiono zarzuty wręczenia korzyści majątkowej byłemu rektorowi Collegium Humanum Pawłowi C. za uzyskanie dyplomu tej uczelni, a także posługiwania się nielegalnie uzyskanym dokumentem i wyłudzenie w ten sposób blisko 230 tys. zł.

Samorządowiec nie przyznaje się do winy. Podkreśla, że nie ma nic do ukrycia, a oskarżenia traktuje jako politycznie motywowany atak. – O większości z tych spraw rozmawialiśmy już prawie dwa lata temu, bo tyle ta sprawa trwa. To nie są dla mnie nowe rzeczy, ale na pewno mocno – stwierdził prezydent Wrocławia.

