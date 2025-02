Najnowszy sondaż prezydencki. Takich wyników jeszcze nie było!

W najnowszym sondażu UCE Research dla Onetu respondentom zadano nietypowe pytanie. W badaniu sprawdzono, czy elektoraty poszczególnych partii są zadowolone z kandydatów, których wystawiły popierane przez nich ugrupowania. Pytanie brzmiało: Czy Pana/Pani zdaniem, kandydat/kandydatka wystawiony/wystawiona przez formację polityczną, którą Pan/Pani popiera, obecnie niezbyt dobrze sprawdza się w tej roli?

Sondaż. Tak Polacy oceniają kandydatów na prezydenta

Wyniki sondażu nie przynoszą politykom dobrych wieści. Aż 32,4 proc. badanych ma złe zdanie o sposobie prowadzenia kampanii przez swoich faworytów. Z tej grupy 15,5 proc. udzieliło odpowiedzi zdecydowanie tak a 16,9 proc. raczej tak. Przeciwnego zdania jest 55,1 proc. ankietowanych (28,8 proc. zdecydowanie nie, 26,3 proc. raczej nie). 12,6 proc. osób, które wzięły udział w badaniu, nie ma w tej sprawie jednoznacznej opinii.

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy partie powinny rozważyć wymianę kandydata. Zdecydowanie najrzadziej taką opcję rozważają wybory Koalicji Obywatelskiej i Rafała Trzaskowskiego. Taki scenariusz dopuszcza 22,5 proc. respondentów. Przeciwko jest 69,2 proc. z czego 41,7 proc. zdecydowanie przeciwko a 27,5 proc. raczej przeciwko.

Nieco bardziej niezadowoleni z kampanii swoich kandydatów są wyborcy Konfederacji. O wymianie Sławomira Mentzena myśli 33,7 proc. ankietowanych (18,2 proc. zdecydowanie, 15,5 proc. raczej) a przeciwko jest 52,7 proc. Podobnie rozkład głosów wygląda w przypadku popieranego przez PiS Karola Nawrockiego. Jego wymiany oczekiwałoby 36,4 proc. ankietowanych (17 proc. zdecydowanie, 19,4 proc. raczej) a przeciwnego zdania jest 50,3 proc. (29,1 proc. zdecydowanie, 21,2 proc. raczej).

Wyborcy Hołowni i Biejat niezadowoleni

Powody do obaw mają za to dwa inne sztaby. Wyborcy deklarujący poparcie dla Trzeciej Drogi nie są do końca zadowoleni z kampanii przed wyborami prezydenckimi prowadzonej przez Szymona Hołownię. O wymianie kandydata myśli 40,4 proc. badanych (17,3 proc. zdecydowanie tak, 23,1 proc. raczej tak). Przeciwnego zdania jest 51,9 proc. ankietowanych (15,4 proc. zdecydowanie nie chciałoby zmiany, 36,5 proc. raczej nie).

W przypadku Lewicy wymiany Magdaleny Biejat oczekiwałoby 40 proc. wyborców tego ugrupowania (18,2 proc. zdecydowanie a 21,8 proc. raczej). Zadowolona z kampanii wicemarszałkini Senatu jest 49,1 proc. respondentów (25,5 proc. zdecydowanie nie chciałoby zmian a 23,6 proc. raczej nie).

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 7-10 lutego 2025 r. metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE Research dla Onetu na próbie 1003 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat.

Czytaj też:

Polacy jasno w najnowszym sondażu. Jedna partia zdeklasowała rywaliCzytaj też:

Trzaskowski na fali, Nawrocki zaliczył falstart. Ekspert zwraca uwagę na ważną rzecz