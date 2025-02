Mentzen coraz bliżej Nawrockiego w najnowszym sondażu. Wyrzuci go z II tury?

Sławomir Mentzen w najnowszym sondażu pracowni Opinia24 na zlecenie RMF FM zanotował 16,8 proc. poparcia. To wzrost poparcia miesiąc do miesiąca o 3,6 punktów procentowych i 6,1 pkt proc. od grudnia 2024 r. Lider Konfederacji traci już 4,9 p.p. do Karola Nawrockiego, który w porównaniu do stycznia nieznacznie stracił (0,9 p.p.), ale nie nawiązuje do wyników osiąganych przez PiS.

– Nie chcę się wyzłośliwiać, ale Nawrocki jest nijaki i prowadzi nijaką kampanię. To oczywiste, że dla nas to dobra wiadomość – komentuje w rozmowie z Onetem jeden ze sztabowców Mentzena. Rozmówca podkreśla, że „od kilku tygodni panuje wiara, że druga tura jest możliwa”. Planem na końcówkę kampanii jest powtarzanie, że Mentzen, a nie Nawrocki ma szanse w drugiej turze wygrać z Trzaskowskim. Jeden z polityków Konfederacji wspomniał też o wpływie Donalda Trumpa.

Konfederacja o wpływie Donalda Trumpa. „Byliśmy traktowani jak partia nawiedzonych wariatów”

Według źródła nie są już „traktowani jak partia nawiedzonych wariatów”. Padło też pytanie o możliwą koalicję z PiS-em. – Jak Tusk się ogarnie, wyrzuci Lewicę, to kto wie... Korwin-Mikke kiedyś powiedział, że dla Polski może wejść w koalicję nawet z ludożercami. Możemy wejść we współpracę z PO czy PSL, byle nasz program był realizowany – komentuje polityk Konfederacji. – Kaczyński już wie, że on sam w Polsce nie będzie rządził. Bo Konfederacja jest po prostu za silna – mówi z kolei inny poseł.

Politycy tej partii nie chcą jednak mówić pod nazwiskiem o koalicji, bo czerpią korzyści z opozycyjnego nastawienia zarówno do Platformy Obywatelskiej, jak i Prawa i Sprawiedliwości. W Konfederacji obawiają się jednak, czy sondaże się sprawdzą. Jednocześnie cieszą się, że nie osłabiło ich wyrzucenie Brauna. W partii zastanawiają się jednocześnie, co zrobić z jego ludźmi. – Jeśli nie będą w jakiś spektakularny sposób wspierać Brauna w tej kampanii, to nie będziemy robić afery – słychać.

