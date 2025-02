Sensacyjne wyniki sondażu! Konfederacja z rekordowym poparciem Polaków

Z najnowszego sondażu poparcia dla partii politycznych, który został przeprowadzony przez pracownię Opinia24 dla RMF FM, płyną zadziwiające wnioski.

Sondaż. PiS ze spadkiem poparcia

Zapytani o to, który komitet najchętniej poparliby w wyborach parlamentarnych, ankietowani najczęściej wskazywali na Koalicję Obywatelską. Ugrupowanie Donalda Tuska cieszy się obecnie poparciem w wysokości 31,8 proc. W porównaniu z poprzednim badaniem jest to spadek o 0,1 pkt proc.

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. W przypadku formacji Jarosława Kaczyńskiego spadek poparcia jest znacznie większy – z 30,7 proc. w poprzednim sondażu do 27,9 proc. aktualnie. Najwięcej głosów ugrupowanie straciło wśród mężczyzn (spadek z 35 proc. do 28 proc.).

Konfederacja „wywróci stolik”?

Uwagę zwraca natomiast wynik Konfederacji. To właśnie ta partia odnotowała największy skok poparcia. Aktualnie na formację Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena chciałoby zagłosować 18,7 proc. respondentów, a więc o 5,2 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Największy elektorat formacja ma wśród wyborców poniżej 40. roku życia. Z sondażu wynika, że w grupie wiekowej 18-24 lata niemal co drugi wyborca oddałby głos właśnie na Konfederację (49 proc. oznacza wzrost aż o 19 pkt proc. w porównaniu z grudniem 2024).

Partia Razem poza Sejmem

Poselskie mandaty trafiłyby także do polityków Trzeciej Drogi. Oddanie głosu na wyborcze porozumienie PSL i Polski 2050 zadeklarowało 8 proc. badanych. Wyborczy próg przekroczyłaby również Lewica, która cieszy się aktualnie poparciem 5,5 proc. respondentów. Poza Sejmem znalazłaby się natomiast partia Razem, która przekonała do siebie 2,9 proc. ankietowanych. W porównaniu z poprzednim sondażem jest to wzrost o 0,9 pkt proc.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, do urn poszłoby 57 proc. Polaków.

Sondaż został zrealizowany według autorskiej metodologii przez pracownię badawczą Opinia24 na reprezentatywnej próbie 1002 osób. Zastosowano technikę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). W próbie odzwierciedlono cechy społeczno-demograficzne populacji Polski 18+.

