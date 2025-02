Kaczyński z pilnym apelem do Polaków. Zwrócił uwagę na jedną rzecz

Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej zaapelował o wsparcie dla Karola Nawrockiego. – Naprawdę trzeba poprzeć Karola Nawrockiego. O to z całego serca proszę. Nie jesteśmy w tej chwili w stanie zmienić tej opisanej już sytuacji bezprawia w naszym kraju. Jest jeden sposób – inicjatywa obywatelska, a to jest naprawdę kandydat obywatelski. Mocno wspierany przez naszą formację, ale kandydat obywatelski – mówił prezes PiS.

Kaczyński apeluje o poparcie dla Nawrockiego

Były wicepremier stwierdził, że „jego partia nie ma pieniędzy, które jej się należą, zgodnie z prawem, wyrokami sądu”. – Wiadomo, dzisiaj w Polsce władza uznaje, że prawo jej nie obowiązuje i w związku z tym muszę po raz kolejny zwrócić się z takim bardzo serdecznym apelem do zwolenników prawicy, do wszystkich ludzi, którzy uważają, że są ludźmi obozu patriotycznego w Polsce o wsparcie dla komitetu wyborczego Karola Nawrockiego – apelował prezes PiS.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że „jego środowisko jest zadowolone z dotychczasowego przebiegu kampanii wyborczej, ale jest jedna rzecz, która spędza sen z powiek”. – Nie ma tutaj co ukrywać, że jednak brak pieniędzy, ta ogromna przewaga finansowa drugiej strony jest elementem, który nam przeszkadza – mówił polityk.

Według prezesa PiS „wybory prezydenckie rozstrzygną sprawę przyszłości naszego kraju, w pewnym szczególnym momencie historii Europy i nawet całej kuli ziemskiej, historii politycznej, także może w sferze ekonomicznej i w innych sferach”.

Kaczyński spokojny o wynik Nawrockiego

Pytany o sondażowe wyniki Karola Nawrockiego, prezes PiS powiedział, że nie ma żadnych obaw, że popierany przez niego kandydat zamelduje się w drugiej turze. – Kampanie wyborcze mają różne koleje losu, ale w tym wypadku przede wszystkim powinna niepokoić się Trzecia Droga, bo to oni tracą. A jeżeli chodzi o nas, to my się w tej chwili nie obawiamy. Mamy swoje plany, mamy swój plan kampanii – wyjaśnił.

