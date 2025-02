Zaskakujące wyniki wewnętrznych sondaży w KO. Polaków „nie obchodzi Kościół”

Wybory prezydenckie zbliżają się wielkimi krokami. Sondażownie na bieżąco sprawdzają poparcie dla poszczególnych kandydatów. Ze wszystkich przeprowadzanych na ten moment badań wynika, że największe szanse na zwycięstwo ma Rafał Trzaskowski. Do ostatecznego rozstrzygnięcia wyborów potrzebna byłaby jednak druga tura, w której polityk koalicji Obywatelskiej zmierzyłby się z popieranym przez PiS Karolem Nawrockim.

Jak dowiedziała się Gazeta Wyborcza, sztab KO zamówił specjalne badania na użytek wewnętrzny, które mają dać odpowiedź na pytanie, na których kwestiach powinna się skupić kampania, aby zachęcić do głosowania jak najwięcej Polaków. Sztabowcy nie chcą ujawniać wyników badań, jednak zwracają uwagę na ważną rzecz. – Proszę spojrzeć na kampanię Karola Nawrockiego, który omija teraz tematy związane z Kościołem. Albo inaczej: nie eksponuje ich. Dlaczego? Bo ze wszystkich badań wynika, że tematy związane z religią grzeją tylko twardy elektorat PiS – powiedział dziennikarzom polityk KO, który pragnął zachować anonimowosć. – My też to wiemy: Kościół nie interesuje absolutnie nikogo. To znaczy ludzie, którzy zagłosują na nas albo się wahają, na kogo w wyborach postawić, chodzą na mszę dwa razy w roku: na pasterkę i ze święconką – tłumaczył.

Zaskoczeniem nie jest fakt, że kwestie, które najbardziej rozpalają Polaków dotyczą bezpieczeństwa naszego kraju oraz przyjmowania uchodźców. – Nasz elektorat skręcił ostro w prawo, ludziom nie podoba się zbytnia pomoc, jakiej udzielamy Ukraińcom, zaczynają o tym głośno mówić. I boją się skutków wojny u naszego wschodniego sąsiada – przyznał jeden z posłów KO.

Kandydaci mają o co grać w kampanii, ponieważ według sondaży niezdecydowanych jest od 9 do 15 proc. wyborców. Dla tej grupy zdecydowanie najważniejsze są tematy gospodarcze. – Nie chodzi tylko o grubość portfela, ale też o stan kasy państwa i kierunki rozwoju gospodarczego – wyjaśnił informator Gazety Wyborczej.