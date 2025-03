Duda tłumaczy się ze swojego zachowania. Zaskakująca odpowiedź

Andrzej Duda podczas swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych w lutym, przy okazji konferencji CPAC, spotkał się z Donaldem Trumpem. Polski prezydent musiał czekać na swojego odpowiednika z USA, który był spóźniony. Kulisy pokazywała TV Republika, której widzowie mogli zobaczyć nerwowo chodzącą po korytarzu i wokół stołu głowę polskiego państwa. Duda najprawdopodobniej nie miał świadomości, że jest pokazywany na żywo. Pojawiły się głosy, że został ośmieszony.

Podczas obecnej wizyty w USA temat poruszył korespondent TVN24, który dopytywał, czy prezydent nie czuł się urażony. – Muszę rozczarować wszystkich, że mam taki generalnie sposób pracy, że dużo krążę po swoim gabinecie. Ci, którzy bywają u mnie, wiedzą, że ja tak generalnie pracuję, że po prostu dużo chodzę i chodzę, pracując – wyjaśniał prezydent.

Duda przypomniał, że „w 2016 r. wszyscy liderzy Sojuszu Północnoatlantyckiego czekali razem z nim w Pałacu Prezydenckim na Baracka Obamę, dlatego, że ten spóźniał się na kolację roboczą w czasie szczytu NATO w Warszawie”.

– Byłem wtedy w sumie dosyć nowym prezydentem w tym środowisku i byłem bardzo poddenerwowany, że już prawie pół godziny wszyscy czekamy, a prezydenta Baracka Obamy nie ma, a informacje, które otrzymywałem, były takie, że prezydent jest w swoim apartamencie i rozmawia przez telefon – relacjonowała głowa polskiego państwa. Duda kontynuował, że wówczas uspokajała go ówczesna kanclerz Niemiec Angela Merkel, która przekonywała, że „nic się nie dzieje”.

Polski prezydent przyznał, że „jest po prostu tak, że od czasu do czasu trzeba poczekać na lidera wielkiego mocarstwa”. – Po prostu tak jest i wszyscy w polityce międzynarodowej podchodzą do tego jak widać spokojnie, nawet ci, którzy dysponują jeszcze, póki co, większym potencjałem niż mój kraj Polska – zapewniał Duda. Głowa polskiego państwa zaznaczyła, że jako pierwszy przywódca spotkał się z Trumpem, a po nim byli Emmanuel Macron, Keir Starmer i Wołodymyr Zełenski.

