W marcu jak w garncu? Tak, ale poprzeplata jak w kwietniu

Do końca obecnego tygodnia pogoda będzie się poprawiać z każdym dniem. Termometry przez ten czas będą wskazywały po kilkanaście kresek. W niedzielę na Podkarpaciu temperatura maksymalna przy gruncie może wynieść nawet 20 stopni Celsjusza. Weekend zapowiada się ciepły słoneczny i bez opadów. Warto jednak pamiętać, że na przestrzeni kilku następnych dni w nocy będzie jeszcze chłodno, a słupki rtęci mogą oscylować wokół zera.

Pogodna aura utrzyma się jeszcze w poniedziałek, a potem dojdzie jednak do tąpnięcia i temperatura spadnie o kilka lub nawet kilkanaście stopni. We wtorek synoptycy spodziewają się dużych zachmurzeń, ale z większymi przejaśnieniami. Możliwe są przelotne opady deszczu, a na północy może lokalnie spaść deszcz ze śniegiem. 11 marca spodziewany jest jednak głównie deszcz. Właśnie od wtorku do kolejnego czwartku należy spodziewać się spory opadów.

Prognoza pogody na cały marzec. Wiemy, kiedy będzie ciepło, a kiedy spadnie śnieg

W przyszłą środę miejscami na północy i zachodzie dojdzie śnieg i śnieg z deszczem, a w następny czwartek spodziewane są wszystkie opcje: deszcz, śnieg i śnieg z deszczem. Od 12 do 14 marca w większości regionów Polski słupki rtęci nie pokażą więcej niż 10 kresek. Będą jednak nieliczne wyjątki. W przyszły piątek temperatura minimalna przy gruncie może wynosić kilka kresek na minusie.

W tygodniu od 17 do 23 marca średnia temperatura maksymalna będzie wynosić od ośmiu do 11 st. C. W niemal całej Polsce średnia temperatura dla tego tygodnia będzie powyżej normy i miejscami może wynieść nawet 2,6 stopnia Celsjusza. Ciepły ma być również ostatni tydzień marca. Wówczas anomalia średniej temperatury powietrza może wynieść nawet trzy kreski na plus.

Czytaj też:

Dramatyczne prognozy na marzec. Polska „białą plamą” na mapieCzytaj też:

Kilka godzin lotu i znajdziesz się w ciepłym kraju. To all inclusive kosztuje grosze