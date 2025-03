Immunitet Kaczyńskiego. Jest decyzja Sejmu

Wniosek o pociągnięcie Jarosława Kaczyńskiego do odpowiedzialności złożył obecny europoseł Krzysztof Brejza jako oskarżyciel prywatny.

Sprawa dotyczy słów Kaczyńskiego przed komisją śledczą ds. Pegasusa, kiedy określił on Brejzę mianem "znaczącego polityka formacji opozycyjnej", który "dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw".

Za uchyleniem immunitetu Kaczyńskiemu głosowało 236 posłów, przeciw było 200, a od głosu wstrzymały się trzy osoby.

Mariusz Błaszczak bez immunitetu. Jak głosował w tej sprawie Sejm?

Posłowie zdecydowali też o uchyleniu immunitetu byłemu szefowi MON Mariuszowi Błaszczakowi, w związku ze sprawą odtajnienia we wrześniu 2023 roku części dokumentu planu użycia Sił Zbrojnych RP "Warta". Wcześniej wnioskiem zajmował się Sejm na posiedzeniu niejawnym. Za uchyleniem immunitetu byłemu szefowi MON zagłosowało 245 posłów, przeciwnych było 187, a sześciu wstrzymało się od głosu.

Sprawa immunitetu byłego szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. O co konkretnie chodzi?

Wniosek trafił do Sejmu na początku lutego. Prokuratura chce postawić Błaszczakowi zarzuty przekroczenia uprawnień w związku z tym, że jako szef MON odtajnił w lipcu 2023 roku i publicznie ujawnił we wrześniu 2023 r. fragmenty Planu Użycia Sił Zbrojnych RP WARTA-00101. Plan ten to dokument z 2011 roku dotyczący sposobu obrony przed ewentualnym atakiem Rosji. Powołując się na ten dokument, Błaszczak zarzucał wtedy politykom Platformy Obywatelskiej, że za czasów swoich rządów planowali w razie inwazji obronę państwa na linii Wisły i "oddanie napastnikowi połowy kraju".

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wydział do Spraw Wojskowych.

