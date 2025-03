Bolesny upadek Krzysztofa Stanowskiego. Nie tego się spodziewał

Rafał Trzaskowski znalazł się na czele sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski. Kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta popiera 35,9 proc. badanych. To wzrost o 1,8 punktu procentowego w porównaniu do badania sprzed dwóch tygodni. Na drugim miejscu z wynikiem 27,1 proc. uplasował się Karol Nawrocki, który zanotował wzrost poparcia o 1,4 pkt proc.

Wybory prezydenckie 2025. Liczą się tylko Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen

Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej po piętach depcze Sławomir Mentzen. Na lidera Konfederacji chce oddać głos 19,4 proc. ankietowanych. Polityk zanotował największy wzrost z całej stawki, o 3,2 p.p. Warto zauważyć, że to kolejny taki wzrost Mentzena, po tym jak przy okazji wcześniejszego sondażu zanotował wzrost poparcia o 6,5 p.p. Pozostali kandydaci na prezydenta cieszą się poparciem zbliżonym do błędu statystycznego.

Na drugim biegunie znalazł się Szymon Hołownia, który w porównaniu z poprzednim badaniem stracił 3,5 p.p. i obecnie cieszy się poparciem na poziomie 3,6 proc. Spory wzrost o 2,1 p.p. zanotował Adrian Zandberg, ale jedynie 3,1 proc. wyborców deklaruje poparcie go na prezydenta. Poparcie straciła również Magdalena Biejat. 2,3 p.p. mniej daje teraz wsparcie na poziomie 2,1 proc.

Przepaść w najnowszym sondażu prezydenckim. Poparcie zbliżone do błędu statystycznego

Na kolejnym miejscu uplasował się Grzegorz Braun z wynikiem 1,1 proc. To wzrost o 0,5 p.p. Najsłabszym z wymienionych jest Marek Jakubiak, który stracił 1,8 p.p. i popiera go 0,9 proc. osób. Tak jak w poprzednim badaniu nikt nie wskazał Joannę Senyszyn i Piotra Szumlewicza. Do tego grona dołączył Krzysztof Stanowski, który dwa tygodnie temu legitymował się 1,6 proc. poparciem. 6,8 proc. badanych nie wie jeszcze, na kogo odda swój głos przy urnie wyborczej.

Przy takim zestawieniu w drugiej turze spotkaliby się Trzaskowski z Nawrockim. Zwycięsko z tego starcia wyszedłby włodarz Warszawy stosunkiem głosów 51,7 proc. do 40,8 proc. 7,5 proc. respondentów było niezdecydowanych. Badanie zrealizowano od 7 do 9 marca 2025 r. mieszaną metodą CAWI i CATI na reprezentatywnej próbie tysiąca osób.

Czytaj też:

Czarnek komentuje przełomowy sondaż. „Zakładaliśmy tego rodzaju sytuację”Czytaj też:

Przetasowania w wyścigu prezydenckim, Rosja kusi Trumpa i problemy z Tarczą Wschód. Co jeszcze w nowym „Wprost”?