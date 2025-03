„ Niedyskrecje”. Czar par – tak Kaczyński wybierał kandydata na prezydenta. Kto broni honoru Tomczyka?

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Rośnie poparcie dla Sławomira Mentzena, kandydata Konfederacji na prezydenta. Rośnie tak bardzo, że w dwóch sondażach wyprzedził on kandydata popieranego przez PiS czyli Karola Nawrockiego. Jeden, to był sondaż dla WPROST.pl przeprowadzony wśród dorosłych internautów, a drugi sondaż Pollster dla Super Expressu.

W PiS uważają, że wyniki tych sondaży to nic innego jak czarny PR wymierzony w Nawrockiego, bo Mantezen nie jest w stanie wziąć więcej niż 5 mln głosów czyli ok. 20 proc. a w całej tej operacji chodzi o zdyskredytowanie kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość.

Politycy PiS-u dodają, że to się dobrze dla Konfederacji nie skończy, ponieważ kandydat tego środowiska w ich wewnętrznych sondażach ma ok. 13 proc. poparcia, więc dawanie mu więcej niż w rzeczywistości ma, oznacza zawyżanie oczekiwań. A to jest najgorsza rzecz jaką można zrobić przed wyborami, bo wynik obiektywnie dobry, na tle zawyżonych oczekiwań wygląda słabo, co na przyszłość zniechęca wyborców do danej formacji.

Jarosław Kaczyński, prezes PiS trochę oburzył się na te sondaże i na tekst w Super Expressie o konfliktach w jego partii, czemu dał wyraz na platformie X, twierdząc, że żadnych konfliktów w PiS nie ma.

Z naszych informacji wynika, że konflikty w PiS-e jednak są. Pisałyśmy zresztą o nich w Niedyskrecjach parlamentarnych, bo dotarły do nas informacje o donosach partyjnych na Pawła Szefernakera, szefa sztabu Nawrockiego.