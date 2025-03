Strzelanina w Warszawie. Sceny rodem z filmu akcji w centrum miasta

Sceny rodem z filmu akcji rozegrały się w nocy ze środy na czwartek 20 marca w Warszawie. W jednym z budynków przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 w dzielnicy Ochota padły strzały. Z ustaleń RMF FM wynika, że tuż po godzinie 3 do lokalu, w którym znajduje się m.in. kręgielnia, restauracja i centrum konferencyjne doszło do włamania. Mężczyzna wybił szybę, po czym wszedł do środka.

Chwilę później interwencję podjął pracownik ochrony. Ochroniarz obawiał się, że napastnik może być uzbrojony, dlatego oddał strzał. Kula trafiła włamywacza w udo. Na miejsce została wezwana policja oraz pogotowie. Ranny napastnik został przetransportowany do szpitala. Z ustaleń służb wynika, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

