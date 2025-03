Tragiczny wypadek pary nastolatków. Roztrzaskali się na drzewie. 18-latka nie żyje

Do wypadku doszło w sobotę późnym wieczorem, około godziny 22 w miejscowości Maciejów Stary w powiecie lubelskim. Jak wynika ze wstępnych informacji policjantów ruchu drogowego KMP w Lublinie, kierujący VW Passatem stracił panowanie nad pojazdem po wyjściu z łuku drogi.

Wcześniej najprawdopodobniej wyprzedzał inny pojazd. Jazdę zakończył uderzeniem w drzewo. W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosła 18-letnia pasażerka pojazdu. 19-latek kierujący VW jest w stanie ciężkim.

Ustaleniem okoliczności wypadku zajmują się teraz policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

„Fakt” podał, że nastolatkowie prawdopodobnie byli parą.

Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Rudzienicach. Dwie osoby nie żyją

Przypomnijmy inny tragiczny wypadek, do którego doszło w piątek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Rudzienicach (województwo warmińsko-mazurskie).

– Kierujący mitsubishi, zjeżdżając z drogi krajowej nr 16 na niestrzeżony przejazd kolejowy, nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu pociągowi relacji Olsztyn-Iława i doprowadził do zderzenia z pociągiem – poinformowała w rozmowie z tvn24.pl asp. szt. Joanna Kwiatkowska z KPP w Iławie. W wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby – kierujący i pasażerka samochodu osobowego. Lokalne media podają nieoficjalnie, że ofiary to małżeństwo w wieku ok. 70 lat.

Pociągiem relacji Olsztyn-Iława podróżowało 15 pasażerów oraz dwie osoby z obsługi – nikt nie został poszkodowany.

