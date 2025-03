Wiceprezes spółki kontrolowanej przez CPK jest powiązany z reżimem Korei Płn.? PiS grzmi

Grupa posłów PiS 17 marca wysłała do ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka interpelację ws. powołania na wiceprezesa spółki kontrolowanej przez CPK osoby powiązanej z reżimem Korei Północnej. Wśród zgłaszających są: Michał Moskal, Waldemar Andzel, Zbigniew Hoffmann, Tadeusz Chrzan, Grzegorz Puda, Dariusz Stefaniuk, Rafał Weber i Przemysław Drabek.

Jak czytamy nadzorowana przez resort spółka CPK kupiła pakiet kontrolny firmy Torpol 1, specjalizującej się w budowie infrastruktury kolejowej. Spółka realizuje kontrakty innej spółki nadzorowanej przez Ministerstwo Infrastruktury – PKP PLK. Torpol ma m.in. zmodernizować linię kolejową nr 38 na odcinku Giżycko-Korsze. Politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że jest ona „kluczowa dla bezpieczeństwa narodowego Polski”.

Jacek Poniewierski wiceprezesem zarządu spółki Torpol. PiS z interpelacją do Dariusza Klimczaka

Wszystko przez to, że „będzie ona mogła być wykorzystana do obsługi 1. Mazurskiej Brygady Artylerii stacjonującej w Węgorzewie, tuż przy granicy polsko-rosyjskiej”. Pod koniec stycznia Torpol poinformował o powołaniu z początkiem marca na stanowisko wiceprezesa zarządu Jacka Poniewierskiego. Posłowie PiS powołują się na dwumiesięcznik „Z biegiem szyn”, według którego Poniewierski był związany z Towarzystwem Polsko-Koreańskim, stojącym po stronie Korei Płn.

Gościem na jego ślubie miał być Kim Pyong Il – były północnokoreański ambasador w Polsce i syn twórcy reżimu Kim Ir Sena. Poniewierski kilkakrotnie na koszt Korei Płn. odwiedzał ten kraj – był m.in. gościem na obchodach setnej rocznicy urodzin Kim Ir Sena i dostał najwyższe północnokoreańskie odznaczenie nadawane cudzoziemcom, o czym informowała „Gazeta Wyborcza” w 2013 r.

PiS o „kompromitacji” ministra. „Związki z komunistycznym i ludobójczym reżimem nadal są żywe

„To skandal, żeby osoba pracująca w spółce państwowej popierała reżim, gdzie są obozy koncentracyjne. To nie do pojęcia – mówił szef grupy PKP Jakub Karnowski” – podkreślono wówczas. Posłowie PiS przekonują, że związki Poniewierskiego z „komunistycznym i ludobójczym reżimem nadal są żywe”. Przykładem ma być wykład z 2022 r. pt.: „Czego uczy nas Korea Północna? Ochrona suwerenności państwa poprzez jego militaryzację w dobie ścierania się światowych mocarstw”.

Politycy PiS ocenili, że powołanie Poniewierskiego na stanowisko jest „jest okolicznością niezmiernie kompromitującą Radę Nadzorczą spółki”, jej szefa i samego Klimczaka, który ją nadzoruje. Do ministra infrastruktury skierowano pięć pytań: o powody włączenia Poniewierskiego do zarządu; o jego pensję; o to, czy był opiniowany przez ABW i SKW; o wyniki głosowania Rady Nadzorczej spółki ws. jego powołania i czy modernizacja linii kolejowej nr 38 jest objęta ochroną kontrwywiadowczą.

