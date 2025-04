Nagłe zasłabnięcie uczniów w szkole pod Warszawą. Dyrekcja zabrała głos

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego „Meditrans” w Warszawie poinformowała w mediach społecznościowych, że w trakcie uroczystości związanych ze świętami wielkanocnymi w Szkole Podstawowej w Starej Wsi (woj. mazowieckie) zasłabli uczniowie w wieku 10-13 lat. Początkowo była mowa o pięciu osobach. „Na miejscu strażacy, grupa chemiczna i trzy karetki pogotowia. Dyrekcja neguje zatrucie czadem. Trwa akcja służb” – dodano.

Warszawa. Ewakuacja uczniów Starej Wsi. Powodem nagłe zasłabnięcie

– Na chwilę obecną żadne z dzieci nie straciło przytomności, mowa o złym samopoczuciu. Sytuacja jest bardzo płynna – wyjaśniał Polsatowi News podkom. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. Onet dodał, że pięcioro dziewczynek w wieku od 12 do 14 trafiło do szpitala na obserwację. Ich parametry życiowe są w normie, ale chodzi o wykonanie diagnostyki, by ustalić, jaka była przyczyna ich omdlenia. Dzieci zgłaszały ból i zawroty głowy oraz ból brzucha.

Do ratowników pod opiekę medyczna zgłaszały się też inne dzieci. Łącznie mowa o 22 uczniach. Dzieci oraz personel zostali ewakuowani z budynku na teren przed szkołą. Chodzi o 284 uczniów oraz 27 nauczycieli, których wyprowadzono na świeże powietrze. Do szkoły wezwano rodziców, a zajęcia do końca dnia zostały odwołane. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do zasłabnięcia. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane.

Czytaj też:

Przez 8 godzin czekał na chodniku przy ciele ojca. „Policjanci dwoili się i troili”Czytaj też:

Zaginął 12-letni chłopiec. Pies Ramzes zapobiegł tragedii. „Niezawodny nos”