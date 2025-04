Jarosław Kaczyński testował Nawrockiego? „Obrażaliśmy go przed debatą”

Na miesiąc przed wyborami czeka nas najintensywniejszy i najbardziej stresujący okres dla kandydatów na prezydenta Polski. Debata w Końskich rozpoczęła okres emocjonalnej kampanii. Nawet sztabowcy są zaskoczeni, że polityka już teraz wzbudza tak duże zainteresowanie wyborców.

– Debata transmitowana na Kanale Zero miała 2 mln oglądalności. Wywiad z Karolem Nawrockim 1,5 mln. Dotarcie do ludzi, widzów Kanału Zero, którzy na pozór nie interesują się w takim stopniu polityką jest ogromne – mówi sztabowiec Karola Nawrockiego.

I zdradza, że przed debatą w Końskich ich kandydat został poddany testowi. Sztab miał sprawdzać wytrzymałość psychiczną kandydata.

– Obrażaliśmy go przed debatą. Chcieliśmy sprawdzić jak reaguje w sytuacjach stresowych. Poruszaliśmy kwestie jego rodziny, a on nic. Jest teflonowy jeśli chodzi o ataki personalne – opowiada nasz rozmówca ze sztabu.

I zdradza, że wcześniej Karola Nawrockiego testował też Jarosław Kaczyński.