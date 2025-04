Sztabowcy Nawrockiego chcą uderzyć w Trzaskowskiego „bratobójczym ogniem”. Będzie kontra

Sztabowcy Karola Nawrockiego chcą wykorzystać przed drugą turą wyborców prezydenckich wypowiedzi i fragmenty spotkań Radosława Sikorskiego z wyborcami, które miały miejsce w prekampanii PO – poinformowała Wirtualna Polska. – Jeśli Sikorski podważał to, że Trzaskowski powinien być prezydentem w niebezpiecznych czasach, a wręcz nie zna się na bezpieczeństwie, to co gorszego można dziś powiedzieć o kandydacie? – skomentował rozmówca z PiS.

PiS i sztabowcy Karola Nawrockiego uderzą w Rafała Trzaskowskiego Radosławem Sikorskim

– Kampania prawyborcza w Koalicji Obywatelskiej była ostra. Śledziliśmy ją z uwagą. Pada tam sporo ważnych argumentów, szczególnie tych negatywnych, przeciwko poszczególnym kandydatom. One będą nam przydatne podczas właściwej kampanii wyborczej – przekonywał jakiś czas temu członek sztabu Nawrockiego Adam Bielan.

Zapowiedzi nie robią szczególnego wrażenia na Koalicji Obywatelskiej. Panuje przekonanie, że „to było do przewidzenia” i „nie ma się czym przejmować”. Sikorski ma również stanąć murem za Trzaskowskim, co już teraz było widać przy okazji expose ministra spraw zagranicznych w Sejmie, kiedy na koniec wystąpienia szef MSZ użył hasła kandydata KO na prezydenta: „Cała Polska naprzód!”.

Sztabowcy Nawrockiego wytoczą przeciwko Trzaskowskiemu najcięższe działa. KO niewzruszona

Koalicja Obywatelska zaznaczyła również, że prawybory były trochę „politycznym teatrem”, gdzie trzeba było „na siłę udowadniać, że jest się lepszym”. Według polityka KO Sikorski ma o Trzaskowskim „dobre zdanie i wie, że będzie doskonałym prezydentem”. Szef polskiej dyplomacji na także w końcówce kampanii wesprzeć swojego partyjnego kolegę. Politycy planują nawet wspólne wystąpienia.

