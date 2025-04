Polityk PiS zszokował po śmierci lekarza. Tak się tłumaczy

„Niestety lekarz padł ofiarą polityki migracyjnej obecnego rządu” – komentarz o takiej treści zamieścił w mediach społecznościowych Piotr Cieplucha. Były wiceminister sprawiedliwości z czasów rządów PiS skomentował w ten sposób tragiczny atak, do którego doszło w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Kraków. Lekarz zmarł po ataku nożownika

We wtorek 29 kwietnia do jednym z gabinetów wtargnął 35-letni mężczyzna. Napastnik kilkukrotnie ugodził nożem lekarza, który przyjmował akurat pacjentkę. Medyk odniósł bardzo poważne obrażenia. Konieczna była operacja, jednak mimo natychmiastowej pomocy życia Tomasza Soleckiego nie udało się uratować.

– Lekarz został zaatakowany przez pacjenta bez żadnego ostrzeżenia, w trakcie wizyty z inną pacjentką. Niestety, mimo zaangażowania ogromnej liczby osób, a zaangażowane było 20 osób, nie udało się doktora uratować – mówił wyraźnie poruszony Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa. Śledczy poinformowali, że agresor jest funkcjonariuszem Służby Więziennej. Adam Bodnar podał, że był on zatrudniony przez areszt śledczy w Katowicach. W przeszłości był pacjentem ortopedy, którego zaatakował.

Cieplucha zszokował po śmierci lekarza. Tak się tłumaczy

Po ujawnieniu tych informacji na Piotra Ciepluchę spadła fala krytyki. Ostatecznie polityk Prawa i Sprawiedliwości postanowił usunąć wpis, wystosował również przeprosiny.

„Usunąłem wpis dotyczący śmierci lekarza, ponieważ zostałem wprowadzony w błąd polegający na połączeniu tej sprawy z atakiem w Opolu, za co przepraszam. Każdy z nas czasem popełnia błędy, ale nie każdy potrafi się do nich przyznać” – stwierdził.

To jednak nie oznacza końca sprawy. Poseł KO Marcin Józefaciuk zapowiedział, że złoży wniosek o ukaranie polityka za zamieszczenie w sieci słów namawiających do nienawiści. „Chamski, nienawistny, kłamliwy, ksenofobiczny, szczujący na ludzi wpis. Będzie wniosek o ukaranie do przewodniczącego Rady Miejskiej Łodzi” – napisał w sieci.

Czytaj też:

Lekarz zmarł po ataku nożownika w Krakowie. Dyrektor placówki ledwo powstrzymał łzyCzytaj też:

Tragiczna śmierć lekarza z Krakowa. Tusk i Duda reagują