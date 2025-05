Niemcy bez kanclerza. Zaskoczenie podczas głosowania

Friedrich Merz, lider Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU), będący kandydatem trójpartyjnej koalicji CDU, CSU oraz SPD, nie uzyskał wymaganej większości głosów podczas wyborów nowego kanclerza Niemiec.

W tajnym głosowaniu poparło go 310 posłów, podczas gdy do objęcia urzędu potrzebne było 316 głosów. Koalicja dysponuje 328 mandatami, co oznacza, że część posłów koalicji głosowała przeciwko własnemu kandydatowi.

Friedrich Merz nie został kanclerzem – bunt w koalicji CDU, CSU i SPD

Niespodziewane niepowodzenie Wynik wtorkowego (6 maja) głosowania był zaskoczeniem dla wielu obserwatorów sceny politycznej. Merz, 69-letni lider CDU, który wygrał wybory federalne w lutym 2025 roku, był uważany za faworyta do objęcia stanowiska kanclerza.

Jego koalicja z SPD miała zapewnić stabilną większość w Bundestagu. Jednakże brakujące sześć głosów wskazuje na wewnętrzne napięcia i brak jednomyślności wśród koalicjantów.

Konstytucyjne procedury

Zgodnie z niemiecką konstytucją, Bundestag ma teraz 14 dni na wybór kanclerza większością bezwzględną. Jeśli w tym czasie nie uda się wyłonić nowego szefa rządu, prezydent Niemiec może powołać kanclerza, który uzyskał najwięcej głosów, lub rozwiązać Bundestag i zarządzić nowe wybory.

Niepowodzenie Merza w pierwszym głosowaniu wywołało różnorodne reakcje wśród niemieckich polityków. Niektórzy komentatorzy wskazują na możliwe przyczyny braku poparcia, takie jak kontrowersje wokół współpracy z AfD czy różnice zdań w kwestiach polityki migracyjnej. Inni sugerują, że wynik głosowania może być sygnałem dla Merza do przemyślenia strategii i działań koalicyjnych.

Perspektywy na przyszłość

Przed Niemcami stoi teraz wyzwanie znalezienia konsensusu w sprawie nowego kanclerza. Możliwe scenariusze obejmują ponowne głosowanie nad kandydaturą Merza, przedstawienie nowego kandydata przez koalicję lub rozważenie innych opcji koalicyjnych. W obliczu obecnych wyzwań politycznych i społecznych, Niemcy potrzebują stabilnego i zdecydowanego przywództwa.

