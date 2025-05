Efekt domina po aferze Nawrockiego. Ile mieszkań ma Donald Tusk?

Po kłamstwie Karola Nawrockiego na temat posiadanej liczby mieszkań, zaczęliśmy przyglądać się uważniej majątkom także pozostałych kandydatów na prezydenta. Kiedy już sprawdziliśmy najważniejszych, postanowiliśmy zainteresować się także majątkiem szefa rządu i największej partii w Sejmie.

Donald Tusk nie posiada żadnej nieruchomości

Okazuje się, że Donald Tusk posiada 120 tys. zł oszczędności w złotówkach i 295 tys. w euro. Ma także polisę na życie o wartości 300 tys. zł oraz dwie „na życie i dożycie” o wartości 70 tys. zł każda.

Co ciekawe, według oświadczenia majątkowego, Donald Tusk nie posiada ani domu, ani mieszkania. Premier Polski deklaruje, że nie jest właścicielem żadnej nieruchomości. Nie ma też akcji spółek handlowych, ani nie prowadzi działalności gospodarczej.

Jaki majątek ma Tusk? Otrzymuje kilka emerytur

Tusk dochody osiąga jedynie z polityki oraz z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego. Jego emerytura z Belgii wynosi 2371,76 euro na rok. Komisja Europejska wypłaciła mu osobno 64 757,76 euro emerytury, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych dodatkowo 11 887,10 zł emerytury.

Z tytułu praw autorskich Donald Tusk otrzymał w 2024 roku 12 703,97 zł. Z odsetek od oszczędności dostał 61 euro. Jego dieta parlamentarna wyniosła 6211,66 złotych, a uposażenie poselskie 17 541,79 zł. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wypłaciła Tuskowi 13 441,60 zł.

Szef rządu zadbał też o to, by wpisać do oświadczenia majątkowego zegarek Grand Seiko GMT z 2016 roku. Znalazł się on w rubryce dotyczącej „mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł”. I tu uwagę zwraca jedna to, czego Donald Tusk nie wpisał. Okazuje się, że nie jest on właścicielem żadnego samochodu ani innego pojazdu mechanicznego.

