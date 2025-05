Trzaskowski zaskoczył Nawrockiego. Wspomniał o „ostatniej szansie”

W poniedziałkowy wieczór 12 maja kandydaci w wyborach prezydenckich wzięli udział w debacie organizowanej przez TVP, TVN oraz Polsat. Było to ostatnie w tej kampanii starcie wszystkich polityków ubiegających się o najwyższe stanowisko w Polsce.

W trakcie trwającej blisko cztery godziny debaty kandydaci odpowiadali na pytania zadawane przez Radomira Wita, Piotra Witwickiego oraz Dorotę Wysocką-Schnepf, a także mieli okazję zadać pytania swoim rywalom. Na koniec każdy uczestnik miał czas na swobodną wypowiedź.

Debata TVP. Trzaskowski apeluje o głosy

– Ostatnio ważne stało się przypomnienie najważniejszych wartości, którymi powinniśmy się kierować: solidarność, empatia, szacunek i otwarcie na innych, na wszystkich. Budowanie wspólnoty ze wszystkimi, którzy chcą myśleć o Polsce – z wyjątkiem tych, którzy chcą myśleć o sobie, a nie tylko o innych – mówił Rafał Trzaskowski.

– W tych ostatnich dniach okazało się, jak ważne są takie wartości jak ludzka uczciwość. Nie bądźcie obojętni, trzeba reagować, jeśli dzieje się zło, jeżeli słyszymy kłamstwo i o tym są te wybory. Idźcie do tych wyborów, mobilizacja jest potrzebna – dodawał kandydat KO.

Trzaskowski wręczył Nawrockiemu kopertę. Co w niej było?

Pod koniec wystąpienia doszło do zaskakującej sytuacji. Prezydent Warszawy podszedł nagle do Karola Nawrockiego i wręczył mu kopertę. Rafał Trzaskowski nie ujawnił, co w niej było. – To ostatnia szansa, propozycja, żeby zachować się w sposób uczciwy – powiedział jedynie.

Kandydat popierany przez PiS wziął kopertę, jednak również nie ujawnił jej zawartości. – Łapówkę mi pan wręcza? – zapytał. – Przeczyta pan sobie i zobaczy, jak można się zachować w sposób uczciwy – odparł polityk Koalicji Obywatelskiej.

Po zakończeniu debaty dziennikarze dopytywali obu kandydatów, co znajdowało się w białej kopercie, jednak żaden z nich nie ujawnił jej zawartości.

