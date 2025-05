Wiosna w odwrocie. Śnieg i burze sparaliżują Polskę?

W wielu regionach wystąpią intensywne opady deszczu, szczególnie na wschodzie kraju, gdzie suma opadów w ciągu kilku dni może wynieść nawet 40 milimetrów – tyle zazwyczaj spada przez dwa tygodnie w maju.

Za pasem duże zmiany w pogodzie

Początek maja przyniósł wyjątkowo suchą aurę. Przez ostatnie dwa tygodnie niemal wszędzie padało jedynie symbolicznie, a jedyne bardziej znaczące opady pojawiły się podczas majówki w formie lokalnych burz. Obecna wtorkowa aura – sucha i słoneczna – będzie ostatnim takim dniem. Nadciągają bowiem zdecydowane zmiany.

Od środy zacznie padać. Początkowo opady pojawią się głównie na wschodzie, północy oraz w centralnej części Polski. Miejscami mogą wystąpić burze, a niebo przykryją ciemne chmury. Pogodniej w zachodniej części kraju i na Śląsku.

W czwartek przewidywane są liczne, chwilami intensywne opady deszczu już w niemal całym kraju. Temperatura maksymalna nie przekroczy 10 stopni Celsjusza, co może skutkować tym, że miejscami spadnie krupa śnieżna lub deszcz ze śniegiem. Na terenach podgórskich, zwłaszcza w rejonie Karpat, możliwy jest nawet chwilowy opad mokrego śniegu – krajobraz może się tam na moment zabielić.

Weekend pod znakiem deszczu i burz

Pogarszająca się pogoda utrzyma się także w piątek i w nadchodzący weekend. W całej Polsce spodziewane są regularne opady, chmury oraz miejscowe burze. W rejonie Podhala może wystąpić deszcz ze śniegiem, natomiast w wyższych partiach gór – sam śnieg. Najmniej opadów prognozuje się na zachodzie kraju, ale im dalej na wschód, tym deszczu będzie więcej.

Z danych meteorologicznych wynika, że do poniedziałku najniższe sumy opadów – od 5 do 10 milimetrów – wystąpią na zachodzie. W centrum spadnie około 20 milimetrów, a najwięcej deszczu – nawet 30 do 40 milimetrów – przewiduje się we wschodniej i północno-wschodniej części kraju oraz w rejonach górskich. Te opady mogą nieco złagodzić dotkliwą suszę.

Prognozy wskazują na to, że deszczowa pogoda utrzyma się mniej więcej do poniedziałku, 19 maja. Po tym terminie sytuacja ma się poprawić – pojawi się więcej słońca, opady ustąpią, a temperatura zacznie stopniowo rosnąć.

