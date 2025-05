Tusk zapowiada nowy program. Nazwa nie jest przypadkowa

— Otwieramy ambitny program „Polskie Morze”. Ta nazwa „Polskie Morze” to nie jest propozycja nowej nazwy geograficznej. Bałtyk nadal pozostanie Bałtykiem. Proszę się nie niepokoić — poinformował Donald Tusk.

– Żyjemy w czasach trudnych, pełnych niepokoju. Pierwszym zadaniem było zapewnienie większego bezpieczeństwa na Bałtyku. Dlatego z taką determinacją przystąpiliśmy do organizowania międzynarodowej ochrony naszych wód. Używamy możliwości NATO oraz poszczególnych państw członkowskich do ochrony Bałtyku po to, aby nasze statki, farmy wiatrowe, gazociągi, porty, a niedługo także elektrownia jądrowa — żeby to wszystko było jak najbardziej bezpieczne — tłumaczył szef polskiego rządu.

— Polska jest nad morzem. Nigdy więcej nie możemy się do morza odwracać plecami — a bywały takie długie okresy w naszej historii. Mamy pełne prawa, które wynikają nie tylko z geografii, ale również z naszych uzasadnionych ambicji. Polska jest i musi się stać — w pełnym tego słowa znaczeniu państwem morskim. Mamy poczucie ostrożnej satysfakcji. Nie przyjechałem tu z żadną propagandową misją — powiedział szef polskiego rządu. Premier zapewnił, że „niezależnie od protestów, nikt nie zablokuje nam terminalu w Świnoujściu”.

