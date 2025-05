Wyszła z domu i nie wróciła. 16-latki z Widzewa szuka cała Łódź

Zaginęła 16-letnia Łodzianka

Według ustaleń Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, 16-latka, mieszkanka Widzewa wyszła z domu około godziny 11, informując o tym domowników. Jej rodzice byli z nią w stałym kontakcie. Julia ostatni raz o godzinie 21:40 napisała do mamy, że „zaraz będzie wracać tramwajem do domu”. Od tego momentu jej telefon zamilkł. Nastolatka nie wróciła do domu na noc.

W dobie szeroko rozwiniętych mediów społecznościowych rodzina oraz bliscy znajomi Julii sprawdzili również jej aktywność w Internecie. Okazuje się, że konta na popularnych portalach społecznościowych nastolatki od 16 maja milczą. Znajomi nastolatki potwierdzają, że również nie mają kontaktu ze swoją koleżanką.

Opublikowano rysopis Julii. Rodzina prosi o pomoc

Informacja o zaginięciu 16-latki wstrząsnęła rodziną, znajomymi oraz mieszkańcami Widzewa. W akcję poszukiwawczą angażuje się coraz więcej osób, w tym niezależne organizacje, rozpowszechniające informacje o zaginionych osobach. Na facebookowym profilu „SOS Zaginięcia” opublikowano rysopis nastolatki.

Wzrost: 165 cm;

Oczy: piwne;

Włosy: długie ciemne;

Znaki szczególne: cięcia na obu rękach, kolczyk w nosie;

Ubiór w dniu zaginięcia: szare spodnie dresowe, bluza z kapturem, białe buty nike airforce.

W poście zamieszczono również komentarz, że nie jest wykluczone, że nastolatka mogła się przebrać.

facebook

Rodzina i policja prosi o wsparcie. Wystosowano komunikat

Jeśli ktokolwiek z Was zna miejsce pobytu zaginionej lub posiada informacje o nastolatce, prosimy o pilny kontakt z VI komisariatem policji w Łodzi nr tel. 478411300 lub 112 – czytamy w komunikacie.

Mimo 4 dni poszukiwań nastolatki wciąż nie udało się określić jej miejsca pobytu. Policja nie udziela informacji, czy w sprawę zaginięcia Julii są zamieszane osoby trzecie.

Poszukiwania nadal są aktualne. Nie ustaliliśmy jeszcze miejsca przebywania nastolatki – potwierdza w rozmowie z „Wprost” oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi asp. Kamila Sowińska.

Czytaj też:

Ledwo szły, właściciel ciągnął je za samochodem. „Skandal”Czytaj też:

Tajemnicze zniknięcie seniorki z Wrocławia. Milczała przez 1,5 roku