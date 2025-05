Wypadek na autostradzie, ludzie zakleszczeni w autach. Utrudnienia na A4

We wtorek 20 maja w godzinach popołudniowych doszło do wypadku na autostradzie A4 między węzłami Opole Południe i Opole Zachód – podało RMF FM. Na tym odcinku zderzył się bus z ciężarówką, a w wyniku wypadku pięć osób zostało rannych.

Wypadek na A4. Kilka osób zostało poszkodowanych. Utrudnienia w ruchu

Jak podała wspomniana rozgłośnia, trzy osoby są zakleszczone w samochodach. Nie wiadomo, jaki jest stan poszkodowanych. Na miejsce zostały wezwane służby ratunkowe. Do uczestnictwa w akcji zadysponowano także dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ze względu na wypadek należy się spodziewać sporych utrudnień w ruchu. Pierwotnie autostrada była zablokowana w obu kierunkach, a obecnie zablokowana jest jezdnia prowadząca w kierunku Wrocławia. Z kolei ruch w stronę Katowic odbywa się w standardowy sposób, dwoma pasami. Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że został wyznaczony objazd w kierunku Wrocławia od Węzła Opole Południe DK45 do Opola i DK46 do Węzła Opole Zachód.

Dotychczas niewiadomą pozostaje, co doprowadziło do zderzenia dwóch pojazdów, czy była to nadmierna prędkość, czy np. nagła awaria w jednym z samochodów. Mundurowi pracują na miejscu zdarzenia, aby ustalić wszystkie okoliczności.

