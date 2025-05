Trzaskowski uniknął prowokacji? Bielan reaguje na doniesienia

„Gazeta Wyborcza” we wtorek 20 maja pisała o prowokacji sztabu Nawrockiego, przygotowywanej przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. Intryga miała opierać się na kopercie, którą podczas telewizyjnej debaty z 13 maja kandydat KO wręczył szefowi IPN.

Prowokacja wymierzona w Trzaskowskiego? Bielan zaprzecza

Otoczenie Nawrockiego za pośrednictwem byłej szefowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji miało szukać prywatnej pracowni toksykologicznej, która potwierdziłaby na piśmie, że na kopercie lub schowanej w niej kartce były ślady narkotyków.

Ekspert kryminalistyki w rozmowie z „GW” zauważał, że taka ekspertyza nie miałaby żadnej wartości dowodowej, ponieważ koperta nie została w żaden sposób zabezpieczona i przed badaniem mogły zostać na nią naniesione dowolne substancje. Dziennik stwierdził, że chętną pracownię jednak znaleziono, tylko opisanie akcji zniweczyło cały plan.

W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim Adam Bielan ze sztabu Karola Nawrockiego odniósł się do sprawy, której sam sztab nie chciał wcześniej komentować. – Nic mi o tym nie wiadomo. Nie wiem skąd takie podenerwowanie „Gazety Wyborczej” i sztabu Rafała Trzaskowskiego. To znaczy domyślam się, biorąc pod uwagę oskarżenia jakie są formułowane wobec Rafała Trzaskowskiego od lat – mówił.

– Na posiedzeniach sztabu Karola Nawrockiego ta sprawa nigdy nie była omawiana – dodawał. Rymanowski zapytał jednak jeszcze raz, czy zlecono ekspertyzę toksykologiczną omawianej kartki. – Ja niczego nie zlecałem, ani nie miałem w rękach tej koperty. Sztab się tym nie zajmował, natomiast co się dzieje z tą kopertą, zobaczymy – odpowiedział polityk.

Nowacka o „trollerskich zachowaniach”

Minister edukacji Barbara Nowacka na antenie RMF FM oceniła temat z własnej perspektywy. – To jest coś niebywałego, co oni wyprawiają. To są okropne, „trollerskie” zachowania. Widać, że naprawdę nie mają nic innego poza obrzydliwością. Jestem głęboko zniesmaczona tego typu polityką – mówiła, mając na myśli otoczenie Nawrockiego.

– Kłamią, prowadzą politykę oszczerstw. Jestem zdumiona, że poważni politycy bawią się w takie kłamstwa i brudy. Ale też pokazuje, że na politykę nie mają żadnego innego pomysłu. Widzimy obrzydliwe insynuacje; nie mają lepszego pomysłu. To jest tak, jakby zacząć łapać posłów PiS i kazać im dmuchać w alkomat. Myślę, że byłoby skuteczniej – stwierdzała.

