Duże zatrucie pokarmowe w Krakowie. Objawy u uczniów na zielonej szkole

W czwartek w krakowskim hostelu doszło do masowego zatrucia pokarmowego. Poszkodowani to ponad 30 uczniów i opiekunów ze stargardzkiej szkoły podstawowej. Grupa była zakwaterowana przy ul. Mazowieckiej w związku z odbywającą się zieloną szkołą. W środę zewnętrzna firma cateringowa dostarczyła uczniom posiłek.

Zielona szkoła. Interwencja służb w hostelu

Do hostelu przybyli policjanci oraz pogotowie ratunkowe. Poszkodowanym udzielony doraźnie pomocy.

– Żadne z dzieci nie zostało zabrane do szpitala – powiedziała Anna Wolak-Gromala z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w rozmowie z „Dziennikiem Polskim”. O zatruciu poinformowano również sanepid, prokuraturę oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wojewoda małopolski wydał komunikat, w którym przekazano szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia.

Kraków. 30 uczniów z objawami zatrucia pokarmowego

„Po przebadaniu nie stwierdzono stanu zagrażającego życiu, 9 uczniów skierowano na konsultacje lekarskie do Szpitala im. Narutowicza w Krakowie (zostały tam przetransportowane autobusem). Dyspozytor ratownictwa medycznego powiadomił o sytuacji PSSE w Krakowie. Z ustaleń przekazanych przez sanepid do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wynika, że do zatrucia doszło wśród uczniów i opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Stargardzie, którzy przebywają tam od 19 maja 2025 r. Łączna liczba uczestników wycieczki to 55 uczniów oraz 4 opiekunów. Objawy stwierdzono u 34 osób (32 uczniów, 2 opiekunów). Ponadto objawy wystąpiły u 10 pozostałych gości, którzy byli zakwaterowani w obiekcie” – napisano.

Hostel objęto sanitarnym nadzorem, a jego pracowników skierowano na badania wirusologiczne i bakteriologiczne

Służby ratunkowe poinformowały o kolejnej interwencji, którą spowodowało zgłoszenie rodzica jednego uczniów.

„Na miejscu przebadano 4 uczniów, jedno z dzieci zostało zabrane na SOR Szpitala im. Narutowicza” – przekazano.

