Kogo popiera społeczność LGBT+? Wynik nie jest taki oczywisty

W niedzielę blisko 30 mln Polaków wybierze przyszłego prezydenta. Ich głosy rozłożą się pomiędzy Rafałem Trzaskowskim z Koalicji Obywatelskiej a popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość Karolem Nawrockim. Aktualne sondaże pokazują, że o wygranej któregokolwiek z kandydatów zaważyć może naprawdę niewiele. Tym ważniejsze mogą wydawać się głosy społeczności LGBT+, która – według raportu IPSOS z 2024 roku – stanowi nawet 10 proc. obywateli naszego kraju.

82,4 proc. badanych wskazało Trzaskowskiego, 17,6 proc. wskazało Nawrockiego

O to, jakie są nastroje wyborcze wśród społeczność LGBT+, zapytać postanowił dedykowany jej międzynarodowy serwis randkowy Romeo. Zgodnie z wynikami sondy, w której udział wzięło 975 osób, Rafała Trzaskowskiego wskazało 82,4 proc. badanych, a Karola Nawrockiego 17,6 proc. badanych.

Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Romeo przeprowadza takie badanie. Zaledwie kilkanaście dni temu serwis opublikował wyniki analogicznej sondy z Rumunii, gdzie 73 proc. użytkowników wskazało poparcie dla Nicorusa Dana. Z perspektywy wiadomo, że to właśnie on wygrał tamtejsze wybory.

Co Trzaskowski i Nawrocki mówią o społeczności LGBT+?

Temat społeczności LGBT+ od samego początku kampanii wyborczej pojawia się w wypowiedziach obu kandydatów – zarówno Rafała Trzaskowskiego, jak i Karola Nawrockiego. Obaj przyjmują jednak dwie zupełnie różne narracje.

Przykładowo kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość stwierdził w jednej z wypowiedzi: „Społeczność LGBT nie może liczyć, że będę zajmował się ich sprawami”. Szerokim echem odbiła się także jego wypowiedź o „dwóch płciach”.

Tymczasem Rafał Trzaskowski od lat otwarcie opowiada się po stronie społeczności LGBT+. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zadeklarował m.in. poparcie dla związków partnerskich. – To jest kompletna paranoja, że dwójka ludzi nie może się odwiedzić w szpitalu – mówił. Pomimo tego aktualny prezydent Warszawy głośno stwierdził, że jest przeciwny adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

