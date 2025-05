Nowe oferty pracy u Sławomira Mentzena. Znamy szczegóły

Sławomir Mentzen to postać dobrze znana nie tylko z działalności politycznej, ale również z aktywności biznesowej. W ostatnim czasie głośno zrobiło się o jego ofertach pracy, w których ujawniono zarówno oczekiwania wobec przyszłych pracowników, jak i konkretne stawki wynagrodzeń.

Choć nie wszystkim przypadnie do gustu ton ogłoszeń, nie można odmówić im przejrzystości i szczerości – Mentzen jasno komunikuje swoje oczekiwania i warunki. Warto się temu przyjrzeć bliżej, zwłaszcza że w grę wchodzą zarówno posady w kancelarii prawno-podatkowej, jak i praca sezonowa w prowadzonym przez niego pubie.

Mentzen rekrutuje po kampanii. Gdzie i za ile można pracować?

Jeszcze podczas trwającej kampanii wyborczej Sławomir Mentzen otwarcie przyznał, że jego zaangażowanie w działalność biznesową znacząco się obniżyło. W liście do akcjonariuszy nie owijał w bawełnę: „Trudno nie zauważyć negatywnego wpływu kampanii wyborczej na moje zaangażowanie w działalność spółki. Jestem teraz w biurze, od dwóch do trzech dni w tygodniu, pozostały czas poświęcając na kampanię. Do wyborów się to niestety nie zmieni”.

Dziś, kiedy kampania już za nim, Mentzen skupia się ponownie na zarządzaniu swoimi firmami i poszukuje nowych pracowników. Ogłoszenia, które pojawiły się w sieci, nie pozostawiają złudzeń – przyszli kandydaci muszą liczyć się z wysokimi wymaganiami i specyficzną kulturą pracy.

Nie dla miłośników work-life balance

Jedno z najbardziej zaskakujących elementów ogłoszeń to sposób, w jaki Kancelaria Mentzen opisuje oczekiwania wobec kandydatów. Zamiast standardowego zachęcania do dołączenia do „zgranego zespołu” czy „dynamicznie rozwijającej się firmy”, ogłoszenie uderza bezpośrednio w popularne postulaty o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym.

„Szukamy osób, które chcą pracować ponad normę i nie lubią monotonii. Jeżeli najważniejszy jest dla Ciebie work-life balance, to raczej się nie dogadamy. Chcemy być jak najlepsi, chcemy, żeby nasi pracownicy zarabiali jak najwięcej oraz chcemy, żeby czuli się u nas dobrze. Ale żeby to było możliwe, trzeba dużo pracować. Nie ma nic za darmo” – głosi treść ogłoszenia, które cytuje gazeta.pl

Takie podejście może budzić mieszane uczucia. Dla jednych to przejaw szczerości i transparentności – nikt nie obiecuje łatwej pracy z wysoką pensją bez wysiłku. Dla innych – to znak, że firma niekoniecznie stawia na dobrostan psychiczny swoich pracowników, a raczej na wydajność i gotowość do poświęceń.

Stawki w kancelarii Mentzena

Mimo wymagającego tonu ogłoszeń Kancelaria Mentzen prezentuje jasne widełki wynagrodzeń dla konkretnych stanowisk. To rzadkość na polskim rynku pracy, gdzie pensje często są owiane tajemnicą aż do momentu rozmowy kwalifikacyjnej. Oto konkretne propozycje:

Asystent / Asystentka ds. księgowości: 5 200–6 000 zł brutto miesięcznie

Asystent / Asystentka ds. obsługi klienta: 5 200–5 500 zł brutto miesięcznie

Specjalista / Specjalistka ds. kadrowo-płacowych: 6 000–8 000 zł brutto miesięcznie

Specjalista / Specjalistka ds. księgowości: 7 000–8 500 zł brutto miesięcznie

Ekspert ds. księgowości: 9 500–11 000 zł brutto miesięcznie

Zarobki w kancelarii są więc stosunkowo konkurencyjne, szczególnie na wyższych stanowiskach. Ekspert ds. księgowości może liczyć nawet na ponad 11 tysięcy złotych brutto miesięcznie, co stawia firmę w czołówce ofert dla specjalistów z tej dziedziny.

Pub Mentzen i praca sezonowa

Nie tylko kancelaria stanowi źródło dochodu polityka. Mentzen prowadzi także własny pub i browar w Toruniu, który zyskał medialną sławę po głośnym spotkaniu trzech polityków: Sławomira Mentzena, Radosława Sikorskiego i Rafała Trzaskowskiego. Spotkanie to, choć miało raczej towarzyski charakter, stało się wydarzeniem komentowanym szeroko w sieci.

Właśnie do tego pubu poszukiwani są pracownicy sezonowi. Oferta dotyczy stanowiska kelnera lub kelnerki, a stawka wynosi 30–31 zł brutto za godzinę pracy. W ogłoszeniu zaznaczono, że jest to praca zawierana na podstawie umowy zlecenia.

Choć nie jest to forma zatrudnienia dająca stabilność, sama stawka godzinowa może uchodzić za atrakcyjną – szczególnie w mniejszych miastach, takich jak Toruń.