PiS zamówiło mszę, ksiądz został wprowadzony w błąd. Kuria reaguje

Kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu

PiS zaprosiło do Wrocławia na „wielkie patriotyczne spotkanie”. Kuria zaznaczyła, że „, proboszcz parafii nie otrzymał jednak pełnej informacji co do kontekstu i wydarzeń towarzyszących Eucharystii”.

Poseł PiS Jacek Świat wstawił na swoje media społecznościowe zaproszenie na „wielkie patriotyczne spotkanie na dzień przed ciszą wyborczą”. Towarzyszyć mu mieli ludzie z jego partii: Elżbieta Witek, Anna Zalewska i Paweł Hreniak. Spotkanie zaplanowano na piątek 30 maja na godz. 17.30 we Wrocławiu. Zbiórkę wyznaczono w kościele NMP na Piasku, a w planach był też przemarsz pod pomnik papieża Jana XXIII. Na grafice widać oznaczenie komitetu wyborczego. facebook Na stronie Archidiecezji Wrocław pojawiło się oświadczenie. Podkreślono w nim, że msza św. zostanie odprawiona w intencji ojczyzny. „Jak się dziś okazało, proboszcz parafii nie otrzymał jednak pełnej informacji co do kontekstu i wydarzeń towarzyszących Eucharystii. Dlatego stanowczo komunikujemy, że modlitwa ta nie ma nic wspólnego z żadnym obozem politycznym ani jakąkolwiek agitacją polityczną, która może odbywać się przed lub po liturgii” – zaznaczono na wstępie. Wrocław. PiS zamówiło mszę, kuria reaguje „Prosimy uszanować przestrzeń sacrum i do kościoła nie wnosić materiałów wyborczych oraz żadnych innych form, prezentujących treści dotyczące polityki. Na przykład ulotek, banerów, transparentów, czy folderów. Świątynia nie jest miejscem propagowania poglądów politycznych, a przestrzenią jednoczącej nas modlitwy do Boga” – brzmi fragment pisma, pod którym podpisał się rzecznik Maciej Rajfur. Przypomniano w tym kontekście niedawne stanowisko abp. Józefa Kupnego. facebook Gość Niedzielny podał, że mszę zamówił ktoś z wrocławskiego PiS, ale bez kontekstu. Gazeta Wrocławska poprosiła Witek o komentarz. – Wiem, że mszę świętą zamawiał Klub Gazety Polskiej i miała się odbyć w czwartek, później to przesunięto na piątek. Cała sytuacja jest dla mnie niezrozumiała, dlaczego była ta zmiana terminu. Ja dziś mam inne plany, będę się spotykać z wyborcami na zachodzie województwa i do Wrocławia się nie wybieram – zapewniła posłanka. Czytaj też:

