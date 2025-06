Przestępstwa i wykroczenia podczas wyborów prezydenckich. Szef PKW podał dane

Podczas konferencji PKW, na której potwierdzono zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich 2025 padło pytanie, czy przed końcem głosowania zostały odnotowane jakieś istotne incydenty wyborcze. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak podkreślił, że „z meldunku Centrum Operacyjnego Komendanta Głównego Policji wynika, że do godziny 21 stwierdzono 30 przestępstw określonych w kodeksie karnym”.

Odnotowano również siedem przestępstw określonych w kodeksie wyborczym oraz dwa przestępstwa związane z ustawą o ochronie danych osobowych, co daje łącznie 39 zawiadomień o ewentualnym popełnieniu przestępstwa. Złożono również 193 wykroczenia określone w kodeksie wykroczeń. – Wykroczenia określone w kodeksie wyborczym – 133, czyli łącznie wykroczeń stwierdzono 326, a przestępstw i wykroczeń 365 – powiedział Marciniak.

Wybory prezydenckie 2025. Sylwester Marciniak o incydentach, protestach i ważności wyborów

Zdaniem szefa PKW „ta liczba to promil, biorąc pod uwagę, że uprawnionych do głosowania było prawie 30 mln Polaków i było przeszło 30 tysięcy obwodowych komisji wyborczych”. – Jeżeli chodzi o kwestię złożenia protestu, to po opublikowaniu obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej dopiero można złożyć protest wyborczy w terminie 14 dni. A z kolei Sąd Najwyższy powinien wydać uchwałę o ważności bądź nieważności wyborów w terminie 30 dni – dodał Marciniak.

– Biorąc pod uwagę, że dzisiaj jest 2 czerwca, to do 1 lipca Sąd Najwyższy powinien się wywiązać z obowiązku podjęcia uchwały w zakresie wyborów prezydenta przeprowadzonych w dniu wczorajszym – kontynuował przewodniczący PKW. Marciniak zaznaczył, że „w uchwale dotyczącej sprawozdania z przeprowadzonych wyborów znajdzie się dokładne stanowisko określające cały przebieg procesu wyborczego, w tym stwierdzenie, czy zaszły okoliczności, która miały wpływ na ważność wyborów”.

