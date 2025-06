Tak Nawrocka zareagowała na ważną decyzję. Zdradziła szczegóły

Karol Nawrocki od sierpnia będzie prezydentem Polski. Jego żona w filmie, który został opublikowany jeszcze podczas kampanii wyborczej opowiedziała, jak dowiedziała się o się decyzji. – Pewnego dnia Karol wrócił z pracy do domu i powiedział, że mamy poważną rozmowę do przeprowadzenia. Powiedział, jakie są plany. Ja nie miałam wątpliwości, że to będzie najlepszy kandydat na urząd prezydenta – podkreśliła Marta Nawrocka.

– Jego droga zawodowa ukierunkowana była dla pracy, zawsze dla Polski. Nigdy nie był politykiem. Zawsze uważał, że zdziała więcej jako państwowiec – przekonywała żona Nawrockiego. – Ja w Karolu podziwiam przede wszystkim jego naturalność, jego determinację, jego zaangażowanie i jak sobie założy cel, to zawsze w 100 proc. się z tego wywiązuje – kontynuowała Marta Nawrocka.

Tak Marta Nawrocka mówiła o mężu podczas kampanii prezydenckiej

Żona prezydenta opowiedziała również o tym, jak poznała męża. – Poznaliśmy się w nietypowej sytuacji, kiedy szłam do przyjaciółki w odwiedziny na jego gdańskich Siedlcach. Spotkaliśmy się na schodach. Kiedy szedł, to był ubrany na sportowo, krótkie rękawy, krótkie spodenki i pies na smyczy. Miał książkę pod pachą, co mnie zaciekawiło też w pewnym sensie i tak już zostało do dzisiaj. Tę książkę pod pachą ma cały czas. Tak go zapamiętałam – zaznaczyła Marta Nawrocka.

Już po wyborze na prezydenta żona Karola Nawrockiego podkreśliła, że „nigdy nie wątpiła w swojego męża”. Zaznaczyła, że jest „honorowym, opiekuńczym i odpowiedzialnym mężczyzną oraz człowiekiem, dla którego świat wartości jest drogowskazem”. „Wybory za nami. Wiem, że Polacy dokonali mądrego wyboru, a Karol zadba o bezpieczeństwo i sprawy Nas wszystkich. Taki jest mój mąż – silny i zdeterminowany w walce o sprawy najważniejsze” – podsumowała.

