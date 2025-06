Miał zbierać podpisy na Trzaskowskiego. Porucznik usłyszał zarzuty

Jako pierwszy napisał o tym serwis niezalezna.pl. Porucznik jednostki wojskowej na Pomorzu, wchodzącej w skład 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów w Złocieńcu, miał od podległych mu żołnierzy zbierać podpisy dla kandydata Platformy Obywatelskiej – Rafała Trzaskowskiego.

Jednemu z podwładnych obiecać miał rzekomo nawet wolne, jeśli jego nazwisko trafi do spisu.

Miał zbierać podpisy na Trzaskowskiego. Porucznik usłyszał zarzut

Jak poinformował wiceminister obrony – Paweł Bejda, polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego-Trzeciej Drogi – w drugiej połowie lutego dowódca brygady zgłosił sprawę Żandarmerii Wojskowej w Olesznie. Prowadzona jest ona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gdyni. Prok. Mariusz Duszyński – rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku – podał, że trwa postępowanie. Żołnierz, który jest podejrzewany o niezgodne z prawem działanie, nie przyznał się do winy. Więcej informacji śledczy nie chcą przekazywać, mając na uwadze „dobro” całej sprawy.

Tego rodzaju przestępstwo wyszczególniono w kodeksie wyborczym. „Kto, w związku z wyborami, zbiera podpisy osób popierających zgłoszenie listy kandydatów lub kandydata, stosując jakąkolwiek formę nacisków zmierzających do uzyskania podpisów, podlega grzywnie” – czytamy. Gdy dzieje się to „na terenie jednostek wojskowych” lub innych jednostek organizacyjnych podległych resortowi obrony narodowej „bądź skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych”, może zostać ukarany w ten sam sposób. Ponadto „kto udziela lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą w zamian za zbieranie lub złożenie podpisu pod zgłoszeniem listy kandydatów lub kandydata”.

Czego może spodziewać się porucznik? Major Grzegorz Kruk – pełniący obowiązki rzecznika brygady – ujawnił, że najczęściej w takich sytuacjach wszczynane jest postępowanie dyscyplinarne.

