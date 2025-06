Tragiczny przebieg policyjnej interwencji. 39-latek wyskoczył z okna

Jak podaje stacja TVN24, mężczyzna uciekał przed funkcjonariuszami.

W wyniku odniesionych obrażeń, związanych z upadkiem z dużej wysokości, zmarł.

Ostróda. Tragedia podczas policyjnej interwencji. 39-latek nie przeżył

4 czerwca mundurowi zostali poinformowani o domowej awanturze w jednym z mieszkań na terenie Ostródy. Pojechali we wskazane miejsce, zapukali do drzwi lokalu, ale znajdowała się w nim jedynie kobieta i jej pięcioletni syn. Wcześniej był tam także 39-latek, który postanowił przed przyjazdem policji uciec – przez okno. Mieszkanie znajdowało się jednak na trzecim piętrze, a więc około dziewięć do 12 metrów nad ziemią.

„Po tym, jak policjanci usłyszeli odgłosy dobiegające zza okna, podbiegli do niego i zobaczyli mężczyznę leżącego na trawniku przy bloku. Funkcjonariusze natychmiast wybiegli na zewnątrz, by udzielić mężczyźnie pomocy przedmedycznej. Wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego przetransportował mężczyznę [karetką pogotowia – red.] do szpitala. (...) Na skutek poniesionych obrażeń mężczyzna zmarł” – informuje zespół do spraw Prasowo-Informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie,

TVN24 pisze, że 39-latek był osobą poszukiwaną przez służby. Nie stawił się na komendę celem odbycia zasądzonej kary – ośmiu miesięcy więzienia.

Jeśli chodzi o kobietę, która opiekowała się dzieckiem, miała w organizmie bagatela dwa promile alkoholu. Została zatrzymana i przesłuchana.

Samobójstwo? Depresja? Tu znajdziesz pomoc

Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi, nie wahaj się szukać wsparcia! Pamiętaj, że istnieje szereg ludzi oraz instytucji, które są w stanie pomóc ci w każdym problemie.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia twojego bądź drugiej osoby zadzwoń pod numer alarmowy – 112.

Warto wiedzieć, że fachową i bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać również pod jednym z wybranych telefonów:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowo) 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowo) 800 12 12 12

Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowo) 800 70 2222

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) 800 12 00 02

Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów (całodobowo) 800 080 222

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 10

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00

Policyjny Telefon Zaufania 800 12 02 26

Możesz także skorzystać z pomocy w poradniach zdrowia psychicznego. Kontakt do takiego miejsca znajdziesz w Internecie, wpisując w wyszukiwarce „poradnia zdrowia psychicznego” oraz swoje miasto/województwo. Jeśli potrzebujesz pilnej konsultacji psychiatrycznej, możesz udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego.