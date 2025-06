„Pierwsza dama pierze sama”. Nawrocka rozmawia z synem o zmianach w życiu

Daniel Nawrocki na swoim profilu na Instagramie zapytał swoją mamę o doniesienia tabloidów, które są żywo zainteresowane jej prywatnym życiem. Przyszła pierwsza dama została m.in. przyłapana przez paparazzi, jak wieszała pranie na balkonie w swoim gdańskim mieszkaniu „z gracją baletnicy”.

Marta Nawrocka „z gracją baletnicy” wieszała pranie. Żona prezydenta i jej syn Daniel komentują

– Pewnie widziałaś już te nagłówki. One są śmieszne, zabawne, ale nagłówki pierwsza dama pierze sama i wiesza pranie sama. No mnie to naprawdę rozbawiło. Co się zmieniło w twoim życiu tak naprawdę? Mówimy o tym, że pięć dni minęło od tego, jak tata został prezydentem elektem. No ale już media cię tam gdzieś atakują, już do apteki sama pójść nie możesz, czy do sklepu. Fotografują, co ty tam zrobiłaś, są ciekawi twojego życia prywatnego. Co się zmieniło? – dopytywał Daniel.

– No przede wszystkim małżonek wygrał, jest prezydentem, to się zmieniło. Ja zostanę pierwszą damą 6 sierpnia? Więc jakby tutaj w głowie trzeba sobie to wszystko też poukładać, a takie życie codzienne to na razie na ten moment się nie zmieniło. Jesteśmy teraz w Gdańsku, w naszym mieszkaniu. Piorę sama, sprzątam sama, robię zakupy sama – odpowiedziała Marta Nawrocka.

Poseł PiS Robert Gontarz o pierwszej damie. „To chyba dobrze o niej świadczy”

Sprawę komentował również kilka dni wcześniej polityk Prawa i Sprawiedliwości Robert Gontarz. „Uwaga, szok i niedowierzanie, Marta Nawrocka sama robi pranie. Tak na marginesie to chyba akurat dobrze o niej świadczy?” – napisał na Facebooku wyraźnie rozbawiony poseł. Żona Karola Nawrockiego została również „przyłapana” podczas wyjścia na zakupy do apteki. Nawrocka wzbudziła także zainteresowanie, ponieważ towarzyszył jej ochroniarz.

